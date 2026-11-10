Chennai gold price falls by Rs 360 on November 10, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 360 per sovereign on Tuesday (November 10).
The yellow metal is now priced at Rs 1,05,680 per sovereign and Rs 13,210 per gram, after a decrease of Rs 45 per gram.
Earlier, on November 9, the yellow metal was priced at Rs 1,06,040 per sovereign and Rs 13,255 per gram.
Meanwhile, silver prices also remain stable at Rs 205 per gram (Rs 2,05,000 per kg) on November 10.
On November 9, silver was also priced at Rs 205 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 91,280 per sovereign (Rs 11,410 per gram) on November 10, 2025, to Rs 1,05,680 per sovereign (Rs 13,210 per gram) on November 10, 2026, marking an increase of Rs 14,400 per sovereign or about 15.77% per cent.
November 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,040 | 1 gram - Rs 13,255
November 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,280 | 1 gram - Rs 13,160
November 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,080| 1 gram - Rs 13,385
November 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,080 | 1 gram - Rs 13,385
November 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,800 | 1 gram - Rs 13,100
November 9, 2026: 1 gram - Rs 205
November 7, 2026: 1 gram - Rs 205
November 6, 2026: 1 gram - Rs 210
November 5, 2026: 1 gram - Rs 210
November 4, 2026: 1 gram - Rs 210