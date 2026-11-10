Chennai

Chennai gold price falls by Rs 360 on November 10, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Chennai gold price rises by Rs 760 on November 9, 2026; check today's gold, silver rate
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
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CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 360 per sovereign on Tuesday (November 10).

The yellow metal is now priced at Rs 1,05,680 per sovereign and Rs 13,210 per gram, after a decrease of Rs 45 per gram.

Earlier, on November 9, the yellow metal was priced at Rs 1,06,040 per sovereign and Rs 13,255 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices also remain stable at Rs 205 per gram (Rs 2,05,000 per kg) on November 10.

On November 9, silver was also priced at Rs 205 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 91,280 per sovereign (Rs 11,410 per gram) on November 10, 2025, to Rs 1,05,680 per sovereign (Rs 13,210 per gram) on November 10, 2026, marking an increase of Rs 14,400 per sovereign or about 15.77% per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

November 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,040 | 1 gram - Rs 13,255

November 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,280 | 1 gram - Rs 13,160

November 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,080| 1 gram - Rs 13,385

November 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,080 | 1 gram - Rs 13,385

November 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,800 | 1 gram - Rs 13,100

Silver price over the last five days:

November 9, 2026: 1 gram - Rs 205

November 7, 2026: 1 gram - Rs 205

November 6, 2026: 1 gram - Rs 210

November 5, 2026: 1 gram - Rs 210

November 4, 2026: 1 gram - Rs 210

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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