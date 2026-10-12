Chennai

Chennai gold price falls by Rs 320 on October 12, 2026; check today's gold, silver rates

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir.
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city fell by Rs 320 per sovereign on Monday (October 12).

The yellow metal is now priced at Rs 1,10,720 per sovereign and Rs 13,840 per gram, after a decrease of Rs 40 per gram.

Earlier, on October 10, the yellow metal was priced at Rs 1,11,040 per sovereign and Rs 13,880 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on October 12.

On October 10, silver was priced at Rs 245 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 91,400 per sovereign (Rs 11,425 per gram) on October 11, 2025, to Rs 1,10,720 per sovereign (Rs 13,840 per gram) on October 12, 2026, marking an increase of Rs 19,320 per sovereign or about 21.13%

Gold price (22-carat) over the last five days:

October 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,040 | 1 gram - Rs 13,880

October 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,520 | 1 gram - Rs 13,815

October 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,680 | 1 gram - Rs 13,710

October 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,680 | 1 gram - Rs 13,710

October 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,280 | 1 gram - Rs 13,660

Silver price over the last five days:

October 10, 2026: 1 gram - Rs 245

October 9, 2026: 1 gram - Rs 245

October 8, 2026: 1 gram - Rs 245

October 7, 2026: 1 gram - Rs 245

October 6, 2026: 1 gram - Rs 245

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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