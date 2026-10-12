Chennai gold price falls by Rs 320 on October 12, 2026; check today's gold, silver rates

The yellow metal is now priced at Rs 1,10,720 per sovereign and Rs 13,840 per gram, after a decrease of Rs 40 per gram.
Earlier, on October 10, the yellow metal was priced at Rs 1,11,040 per sovereign and Rs 13,880 per gram.
Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on October 12.
On October 10, silver was priced at Rs 245 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 91,400 per sovereign (Rs 11,425 per gram) on October 11, 2025, to Rs 1,10,720 per sovereign (Rs 13,840 per gram) on October 12, 2026, marking an increase of Rs 19,320 per sovereign or about 21.13%
October 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,040 | 1 gram - Rs 13,880
October 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,520 | 1 gram - Rs 13,815
October 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,680 | 1 gram - Rs 13,710
October 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,680 | 1 gram - Rs 13,710
October 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,280 | 1 gram - Rs 13,660
October 10, 2026: 1 gram - Rs 245
October 9, 2026: 1 gram - Rs 245
October 8, 2026: 1 gram - Rs 245
October 7, 2026: 1 gram - Rs 245
October 6, 2026: 1 gram - Rs 245