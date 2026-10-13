Chennai

Chennai gold price falls by Rs 280 on October 13, 2026; check today's gold, silver rates

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold bangles
Image of gold bangles used for representative purpose PTI
Updated on

CHENNAI: Gold prices in the city fell by Rs 280 per sovereign on Tuesday (October 13).

The yellow metal is now priced at Rs 1,09,480 per sovereign and Rs 13,685 per gram, after a decrease of Rs 35 per gram.

Earlier, on October 12 evening, the yellow metal was priced at Rs 1,09,760 per sovereign and Rs 13,720 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on October 13.

On October 12, silver was priced at Rs 245 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 92,640 per sovereign (Rs 11,580 per gram) on October 13, 2025, to Rs 1,09,480 per sovereign (Rs 13,685 per gram) on October 13, 2026, marking an increase of Rs 16,840 per sovereign or about 18.17 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

October 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,760 | 1 gram - Rs 13,720

October 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,040 | 1 gram - Rs 13,880

October 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,520 | 1 gram - Rs 13,815

October 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,680 | 1 gram - Rs 13,710

October 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,680 | 1 gram - Rs 13,710

Silver price over the last five days:

October 12, 2026: 1 gram - Rs 245

October 10, 2026: 1 gram - Rs 245

October 9, 2026: 1 gram - Rs 245

October 8, 2026: 1 gram - Rs 245

October 7, 2026: 1 gram - Rs 245

gold price in Chennai
Silver price in Chennai
X

DT Next
www.dtnext.in