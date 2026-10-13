Chennai gold price falls by Rs 280 on October 13, 2026; check today's gold, silver rates

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on October 13.

On October 12, silver was priced at Rs 245 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 92,640 per sovereign (Rs 11,580 per gram) on October 13, 2025, to Rs 1,09,480 per sovereign (Rs 13,685 per gram) on October 13, 2026, marking an increase of Rs 16,840 per sovereign or about 18.17 per cent.