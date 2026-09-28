Chennai

Chennai gold price falls by Rs 2,680 on September 28, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative ImagePTI
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CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 800 per sovereign on Monday (September 28) evening.

Gold is now priced at Rs 1,09,320 per sovereign and Rs 13,665 per gram, after a decrease of Rs 100 per gram.

Earlier in the morning, the yellow metal was priced at Rs 1,10,120 per sovereign following a fall of Rs 1880. The gram rate was Rs 13,765, after a decrease of Rs 235 per gram.

Overall, on Monday, the price has decreased by Rs Rs 2,680 per sovereign (Rs 335 per gram) in the city.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices also remain stable, and continue to sell for for Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on September 28.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 85,120 per sovereign (Rs 10,640 per gram) on September 27, 2025, to Rs 1,09,320 per sovereign (Rs 13,665 per gram) on September 28, 2026, marking an increase of Rs 24,200 per sovereign or about 28.43 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000

September 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,080 | 1 gram - Rs 14,010

September 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000

September 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,080 | 1 gram - Rs 14,135

September 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,480 | 1 gram - Rs 14,185

Silver price over the last five days:

September 26, 2026: 1 gram - Rs 250

September 25, 2026: 1 gram - Rs 250

September 24, 2026: 1 gram - Rs 250

September 23, 2026: 1 gram - Rs 255

September 22, 2026: 1 gram - Rs 255

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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