Chennai gold price falls by Rs 2,680 on September 28, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 800 per sovereign on Monday (September 28) evening.
Gold is now priced at Rs 1,09,320 per sovereign and Rs 13,665 per gram, after a decrease of Rs 100 per gram.
Earlier in the morning, the yellow metal was priced at Rs 1,10,120 per sovereign following a fall of Rs 1880. The gram rate was Rs 13,765, after a decrease of Rs 235 per gram.
Overall, on Monday, the price has decreased by Rs Rs 2,680 per sovereign (Rs 335 per gram) in the city.
Meanwhile, silver prices also remain stable, and continue to sell for for Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on September 28.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 85,120 per sovereign (Rs 10,640 per gram) on September 27, 2025, to Rs 1,09,320 per sovereign (Rs 13,665 per gram) on September 28, 2026, marking an increase of Rs 24,200 per sovereign or about 28.43 per cent.
September 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000
September 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,080 | 1 gram - Rs 14,010
September 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000
September 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,080 | 1 gram - Rs 14,135
September 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,480 | 1 gram - Rs 14,185
September 26, 2026: 1 gram - Rs 250
September 25, 2026: 1 gram - Rs 250
September 24, 2026: 1 gram - Rs 250
September 23, 2026: 1 gram - Rs 255
September 22, 2026: 1 gram - Rs 255