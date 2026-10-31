Gold gets cheaper in Chennai; drops to nearly Rs 1.02 lakh per sovereign on October 31, 2026

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold prices remain higher compared to the same day last year. On October 31, 2025, 22-carat gold was priced at Rs 90,400 per sovereign (Rs 11,300 per gram). On October 31, 2026, it is priced at Rs 1,01,840 per sovereign (Rs 12,730 per gram), marking an increase of Rs 11,440 or about 12.65%.