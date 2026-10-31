Gold gets cheaper in Chennai; drops to nearly Rs 1.02 lakh per sovereign on October 31, 2026

CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 2,480 per sovereign on Saturday (October 31).
The yellow metal is now priced at Rs 1,01,840 per sovereign and Rs 12,730 per gram, following a decrease of Rs 310 per gram.
On October 30, gold was priced at Rs 1,04,320 per sovereign and Rs 13,040 per gram.
Silver prices have decreased by Rs 10 per gram and are now sold at Rs 200 per gram (Rs 2,00,000 per kg) on October 31.
Gold prices remain higher compared to the same day last year. On October 31, 2025, 22-carat gold was priced at Rs 90,400 per sovereign (Rs 11,300 per gram). On October 31, 2026, it is priced at Rs 1,01,840 per sovereign (Rs 12,730 per gram), marking an increase of Rs 11,440 or about 12.65%.
October 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,320 | 1 gram - Rs 13,040
October 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,560 | 1 gram - Rs 13,195
October 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,560 | 1 gram - Rs 13,195
October 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,080 | 1 gram - Rs 13,135
October 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,680 | 1 gram - Rs 13,085
October 30, 2026: 1 gram - Rs 210
October 29, 2026: 1 gram - Rs 215
October 28, 2026: 1 gram - Rs 215
October 27, 2026: 1 gram - Rs 220
October 26, 2026: 1 gram - Rs 220