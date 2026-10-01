Chennai

Chennai gold price falls by Rs 240 on October 1, 2026; check today's gold, silver rates

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir.
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city fell by Rs 240 per sovereign on Thursday (October 1).

The yellow metal is now priced at Rs 1,09,440 per sovereign and Rs 13,680 per gram, after a decrease of Rs 30 per gram.

Earlier, on September 30, the yellow metal was priced at Rs 1,09,680 per sovereign and Rs 13,710 per gram.

Silver price decreased

Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5, to sell at Rs 240 per gram (Rs 2,40,000 per kg) on October 1.

On September 30, silver was priced at Rs 245 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 87,120 per sovereign (Rs 10,890 per gram) on October 1, 2025, to Rs 1,09,440 per sovereign (Rs 13,680 per gram) on October 1, 2026, marking an increase of Rs 22,320 per sovereign or about 25.62 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,680 | 1 gram - Rs 13,710

September 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,120 | 1 gram - Rs 13,640

September 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,320 | 1 gram - Rs 13,665

September 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000

September 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,080 | 1 gram - Rs 14,010

Silver price over the last five days:

September 30, 2026: 1 gram - Rs 245

September 29, 2026: 1 gram - Rs 240

September 28, 2026: 1 gram - Rs 245

September 26, 2026: 1 gram - Rs 250

September 25, 2026: 1 gram - Rs 250

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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