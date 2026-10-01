Chennai gold price falls by Rs 240 on October 1, 2026; check today's gold, silver rates

CHENNAI: Gold prices in the city fell by Rs 240 per sovereign on Thursday (October 1).
The yellow metal is now priced at Rs 1,09,440 per sovereign and Rs 13,680 per gram, after a decrease of Rs 30 per gram.
Earlier, on September 30, the yellow metal was priced at Rs 1,09,680 per sovereign and Rs 13,710 per gram.
Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5, to sell at Rs 240 per gram (Rs 2,40,000 per kg) on October 1.
On September 30, silver was priced at Rs 245 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 87,120 per sovereign (Rs 10,890 per gram) on October 1, 2025, to Rs 1,09,440 per sovereign (Rs 13,680 per gram) on October 1, 2026, marking an increase of Rs 22,320 per sovereign or about 25.62 per cent.
September 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,680 | 1 gram - Rs 13,710
September 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,120 | 1 gram - Rs 13,640
September 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,320 | 1 gram - Rs 13,665
September 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000
September 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,080 | 1 gram - Rs 14,010
September 30, 2026: 1 gram - Rs 245
September 29, 2026: 1 gram - Rs 240
September 28, 2026: 1 gram - Rs 245
September 26, 2026: 1 gram - Rs 250
September 25, 2026: 1 gram - Rs 250