Chennai gold price falls by Rs 200 on September 29, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: A day after plunging by Rs 2,680 per sovereign, the price of gold fell again on Tuesday (September 29), this time by Rs 200 per sovereign.
Gold is now priced at Rs 1,09,120 per sovereign and Rs 13,640 per gram. Last evening, it was priced at Rs 1,09,320 per sovereign and Rs 13,665 per gram after dropping by Rs 1,880/sovereign in the morning session and Rs 800/sovereign in the evening.
Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5, to sell at Rs 240 per gram (Rs 2,40,000 per kg) on September 29.
On September 28 evening, silver was priced at Rs 245 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 85,600 per sovereign (Rs 10,700 per gram) on September 27, 2025, to Rs 1,09,120 per sovereign (Rs 13,640 per gram) on September 29, 2026, marking an increase of Rs 23,520 per sovereign or about 27.47 per cent.
September 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,320 | 1 gram - Rs 13,665
September 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000
September 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,080 | 1 gram - Rs 14,010
September 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000
September 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,080 | 1 gram - Rs 14,135
September 28, 2026: 1 gram - Rs 245
September 26, 2026: 1 gram - Rs 250
September 25, 2026: 1 gram - Rs 250
September 24, 2026: 1 gram - Rs 250
September 23, 2026: 1 gram - Rs 255