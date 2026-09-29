Chennai

Chennai gold price falls by Rs 200 on September 29, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative image of gold jewellery PTI
Updated on

CHENNAI: A day after plunging by Rs 2,680 per sovereign, the price of gold fell again on Tuesday (September 29), this time by Rs 200 per sovereign.

Gold is now priced at Rs 1,09,120 per sovereign and Rs 13,640 per gram. Last evening, it was priced at Rs 1,09,320 per sovereign and Rs 13,665 per gram after dropping by Rs 1,880/sovereign in the morning session and Rs 800/sovereign in the evening.

Silver prices decreases

Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5, to sell at Rs 240 per gram (Rs 2,40,000 per kg) on September 29.

On September 28 evening, silver was priced at Rs 245 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 85,600 per sovereign (Rs 10,700 per gram) on September 27, 2025, to Rs 1,09,120 per sovereign (Rs 13,640 per gram) on September 29, 2026, marking an increase of Rs 23,520 per sovereign or about 27.47 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,320 | 1 gram - Rs 13,665

September 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000

September 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,080 | 1 gram - Rs 14,010

September 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000

September 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,080 | 1 gram - Rs 14,135

Silver price over the last five days:

September 28, 2026: 1 gram - Rs 245

September 26, 2026: 1 gram - Rs 250

September 25, 2026: 1 gram - Rs 250

September 24, 2026: 1 gram - Rs 250

September 23, 2026: 1 gram - Rs 255

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
X

DT Next
www.dtnext.in