Chennai gold price falls by Rs 1,920 on September 11, 2026; check today's gold, silver rate

The yellow metal is now priced at Rs 1,12,0120 per sovereign and Rs 14,015 per gram, after a decrease of Rs 240 per gram.
Earlier, on September 10, the yellow metal was priced at Rs 1,14,040 per sovereign and Rs 14,255 per gram.
Meanwhile, silver prices also decresaed by Rs 10 to sell for Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on September 11.
On September 10, silver was priced at Rs 255 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 81,200 per sovereign (Rs 10,150 per gram) on September 11, 2025, to Rs 1,12,120 per sovereign (Rs 14,015 per gram) on September 11, 2026, marking an increase of Rs 30,920 per sovereign or about 38.07% per cent.
September 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,040 | 1 gram - Rs 14,255
September 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,160 | 1 gram - Rs 14,145
September 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270
September 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,040 | 1 gram - Rs 14,130
September 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,520 | 1 gram - Rs 14,190
September 10, 2026: 1 gram - Rs 255
September 9, 2026: 1 gram - Rs 255
September 8, 2026: 1 gram - Rs 255
September 7, 2026: 1 gram - Rs 255
September 5, 2026: 1 gram - Rs 255