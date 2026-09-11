Chennai

Chennai gold price falls by Rs 1,920 on September 11, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers.
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir.
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city drop by Rs 1,920 per sovereign on Friday (September 11).

The yellow metal is now priced at Rs 1,12,0120 per sovereign and Rs 14,015 per gram, after a decrease of Rs 240 per gram.

Earlier, on September 10, the yellow metal was priced at Rs 1,14,040 per sovereign and Rs 14,255 per gram.

Silver price remain unchanged

Meanwhile, silver prices also decresaed by Rs 10 to sell for Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on September 11.

On September 10, silver was priced at Rs 255 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 81,200 per sovereign (Rs 10,150 per gram) on September 11, 2025, to Rs 1,12,120 per sovereign (Rs 14,015 per gram) on September 11, 2026, marking an increase of Rs 30,920 per sovereign or about 38.07% per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,040 | 1 gram - Rs 14,255

September 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,160 | 1 gram - Rs 14,145

September 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270

September 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,040 | 1 gram - Rs 14,130

September 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,520 | 1 gram - Rs 14,190

Silver price over the last five days:

September 10, 2026: 1 gram - Rs 255

September 9, 2026: 1 gram - Rs 255

September 8, 2026: 1 gram - Rs 255

September 7, 2026: 1 gram - Rs 255

September 5, 2026: 1 gram - Rs 255

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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