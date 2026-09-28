Chennai gold price falls by Rs 1,880 on September 28, 2026; check today's gold, silver rate

The yellow metal is now priced at Rs 1,10,120 per sovereign and Rs 13,765 per gram, after a decrease of Rs 235 per gram.
Earlier, on September 26, the yellow metal was priced at Rs 1,12,000 per sovereign and Rs 14,000 per gram.
Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5, to sell at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on September 28.
On September 26, silver was priced at Rs 250 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 85,120 per sovereign (Rs 10,640 per gram) on September 27, 2025, to Rs 1,10,120 per sovereign (Rs 13,765 per gram) on September 28, 2026, marking an increase of Rs 25,000 per sovereign or about 29.37 per cent.
September 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000
September 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,080 | 1 gram - Rs 14,010
September 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000
September 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,080 | 1 gram - Rs 14,135
September 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,480 | 1 gram - Rs 14,185
September 26, 2026: 1 gram - Rs 250
September 25, 2026: 1 gram - Rs 250
September 24, 2026: 1 gram - Rs 250
September 23, 2026: 1 gram - Rs 255
September 22, 2026: 1 gram - Rs 255