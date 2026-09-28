Chennai

Chennai gold price falls by Rs 1,880 on September 28, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir.
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
Updated on

CHENNAI: Gold prices in the city dropped by Rs 1,880 per sovereign on Monday (September 28).

The yellow metal is now priced at Rs 1,10,120 per sovereign and Rs 13,765 per gram, after a decrease of Rs 235 per gram.

Earlier, on September 26, the yellow metal was priced at Rs 1,12,000 per sovereign and Rs 14,000 per gram.

Silver prices decreases

Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5, to sell at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on September 28.

On September 26, silver was priced at Rs 250 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 85,120 per sovereign (Rs 10,640 per gram) on September 27, 2025, to Rs 1,10,120 per sovereign (Rs 13,765 per gram) on September 28, 2026, marking an increase of Rs 25,000 per sovereign or about 29.37 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000

September 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,080 | 1 gram - Rs 14,010

September 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000

September 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,080 | 1 gram - Rs 14,135

September 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,480 | 1 gram - Rs 14,185

Silver price over the last five days:

September 26, 2026: 1 gram - Rs 250

September 25, 2026: 1 gram - Rs 250

September 24, 2026: 1 gram - Rs 250

September 23, 2026: 1 gram - Rs 255

September 22, 2026: 1 gram - Rs 255

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
X

DT Next
www.dtnext.in