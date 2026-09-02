Chennai

Chennai gold price falls by Rs 1,800 on September 2, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir.
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
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CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 1,800 per sovereign on Wednesday (September 2).

The yellow metal is now priced at Rs 1,11,600 per sovereign and Rs 13,950 per gram, after a decrease of Rs 225 per gram.

Earlier, on September 1, the yellow metal was priced at Rs 1,15,080 per sovereign and Rs 14,385 per gram.

Silver price decreased

Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5, selling for Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on September 2.

On September 1, silver was priced at Rs 255 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 77,800 per sovereign (Rs 9,725 per gram) on September 2, 2025, to Rs 1,11,600 per sovereign (Rs 13,950 per gram) on September 1, 2026, marking an increase of Rs 33,800 per sovereign or about or about 43.44%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,15,080 | 1 gram - Rs 14,385

August 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,960 | 1 gram - Rs 14,370

August 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,16,040 | 1 gram - Rs 14,505

August 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,17,200 | 1 gram - Rs 14,650

August 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,17,800 | 1 gram - Rs 14,725

Silver price over the last five days:

September 1, 2026: 1 gram - Rs 255

August 31, 2026: 1 gram - Rs 260

August 29, 2026: 1 gram - Rs 260

August 28, 2026: 1 gram - Rs 265

August 27, 2026: 1 gram - Rs 265

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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