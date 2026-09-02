Chennai gold price falls by Rs 1,800 on September 2, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 1,800 per sovereign on Wednesday (September 2).
The yellow metal is now priced at Rs 1,11,600 per sovereign and Rs 13,950 per gram, after a decrease of Rs 225 per gram.
Earlier, on September 1, the yellow metal was priced at Rs 1,15,080 per sovereign and Rs 14,385 per gram.
Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5, selling for Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on September 2.
On September 1, silver was priced at Rs 255 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 77,800 per sovereign (Rs 9,725 per gram) on September 2, 2025, to Rs 1,11,600 per sovereign (Rs 13,950 per gram) on September 1, 2026, marking an increase of Rs 33,800 per sovereign or about or about 43.44%.
September 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,15,080 | 1 gram - Rs 14,385
August 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,960 | 1 gram - Rs 14,370
August 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,16,040 | 1 gram - Rs 14,505
August 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,17,200 | 1 gram - Rs 14,650
August 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,17,800 | 1 gram - Rs 14,725
September 1, 2026: 1 gram - Rs 255
August 31, 2026: 1 gram - Rs 260
August 29, 2026: 1 gram - Rs 260
August 28, 2026: 1 gram - Rs 265
August 27, 2026: 1 gram - Rs 265