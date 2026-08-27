Chennai gold price falls by Rs 1720 on August 27, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: In the afternoon, price of gold in the city decreased by Rs 1,720 per sovereign on Thursday (August 27).
The yellow metal is now priced at Rs 1,17,800 per sovereign and Rs 14,725 per gram, after a decrease of Rs 215 per gram.
Earlier on August 27 morning, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,19,520 per sovereign and Rs 14,940 per gram.
Meanwhile, silver prices also remain stable, and continue to sell for for Rs 265 per gram (Rs 2,65,000 per kg) on August 27.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 75,120 per sovereign (Rs 9,390 per gram) on August 27, 2025, to Rs 1,17800 per sovereign (Rs 14,725 per gram) on August 27, 2026, marking an increase of Rs 42,680 per sovereign or about 56.81 per cent .
August 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,080 | 1 gram - Rs 15,010
August 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,080 | 1 gram - Rs 15,010
August 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,240 | 1 gram - Rs 15,030
August 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,19,600 | 1 gram - Rs 14,950
August 26, 2026: 1 gram - Rs 265
August 25, 2026: 1 gram - Rs 265
August 24, 2026: 1 gram - Rs 275
August 22, 2026: 1 gram - Rs 270
August 21, 2026: 1 gram - Rs 270