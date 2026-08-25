Chennai

Chennai gold price falls by Rs 160 on August 25, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative ImagePTI
Updated on

CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 160 per sovereign on Tuesday (August 25).

The yellow metal is now priced at Rs 1,20,080 per sovereign and Rs 15,010 per gram, after a decrease of Rs 20 per gram.

Earlier on August 24, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,20,240 per sovereign and Rs 15,030 per gram.

Silver prices decrease

Meanwhile, silver prices decreased by Rs 10 to Rs 265 per gram (Rs 2,65,000 per kg) on August 25.

On August 24, silver was sold at Rs 275 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 74,440 per sovereign (Rs 9,305 per gram) on August 25, 2025, to Rs 1,20,080 per sovereign (Rs 15,010 per gram) on August 25, 2026, marking an increase of Rs 45,640 per sovereign or about 61.31 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

August 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,240 | 1 gram - Rs 15,030

August 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,19,600 | 1 gram - Rs 14,950

August 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,18,800 | 1 gram - Rs 14,850

August 20, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,16,800 | 1 gram - Rs 14,600

August 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,640 | 1 gram - Rs 14,205

Silver price over the last five days:

August 24, 2026: 1 gram - Rs 275

August 22, 2026: 1 gram - Rs 270

August 21, 2026: 1 gram - Rs 270

August 20, 2026: 1 gram - Rs 260

August 19, 2026: 1 gram - Rs 250

Gold and Silver price in Chennai
silver price
gold price
X

DT Next
www.dtnext.in