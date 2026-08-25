Chennai gold price falls by Rs 160 on August 25, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 160 per sovereign on Tuesday (August 25).
The yellow metal is now priced at Rs 1,20,080 per sovereign and Rs 15,010 per gram, after a decrease of Rs 20 per gram.
Earlier on August 24, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,20,240 per sovereign and Rs 15,030 per gram.
Meanwhile, silver prices decreased by Rs 10 to Rs 265 per gram (Rs 2,65,000 per kg) on August 25.
On August 24, silver was sold at Rs 275 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 74,440 per sovereign (Rs 9,305 per gram) on August 25, 2025, to Rs 1,20,080 per sovereign (Rs 15,010 per gram) on August 25, 2026, marking an increase of Rs 45,640 per sovereign or about 61.31 per cent.
August 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,240 | 1 gram - Rs 15,030
August 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,19,600 | 1 gram - Rs 14,950
August 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,18,800 | 1 gram - Rs 14,850
August 20, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,16,800 | 1 gram - Rs 14,600
August 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,640 | 1 gram - Rs 14,205
August 24, 2026: 1 gram - Rs 275
August 22, 2026: 1 gram - Rs 270
August 21, 2026: 1 gram - Rs 270
August 20, 2026: 1 gram - Rs 260
August 19, 2026: 1 gram - Rs 250