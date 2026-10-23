Chennai

Chennai gold price falls by Rs 1400 on October 23, 2026; check today's gold, silver rates

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative ImagePTI
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CHENNAI: Gold prices in the city fell by Rs 1400 per sovereign on Friday (October 23).

The yellow metal is now priced at Rs 1,04,480 per sovereign and Rs 13,060 per gram, after a decrease of Rs 175 per gram.

Earlier, on October 22, the yellow metal was priced at Rs Rs 1,05,880 per sovereign and Rs Rs 13,235 per gram.

Notably, gold prices have fallen by Rs 4,080 per sovereign over the past four days.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at Rs 225 per gram (Rs 2,25,000 per kg) on October 23.

On October 22, silver was priced at Rs 225 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 92,000 per sovereign (Rs 11,500 per gram) on October 23, 2025, to Rs 1,04,480 per sovereign (Rs 13,060 per gram) on October 23, 2026, marking an increase of Rs 12,480 per sovereign or about 13.6 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

October 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,880 | 1 gram - Rs 13,235

October 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,120 | 1 gram - Rs 13,390

October 20, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,920 | 1 gram - Rs 13,490

October 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,560 | 1 gram - Rs 13,570

October 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,280 | 1 gram - Rs 13,535

Silver price over the last five days:

October 21, 2026: 1 gram - Rs 225

October 21, 2026: 1 gram - Rs 230

October 20, 2026: 1 gram - Rs 240

October 19, 2026: 1 gram - Rs 240

October 17, 2026: 1 gram - Rs 240

Gold Price Chennai
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