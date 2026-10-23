Chennai gold price falls by Rs 1400 on October 23, 2026; check today's gold, silver rates

CHENNAI: Gold prices in the city fell by Rs 1400 per sovereign on Friday (October 23).
The yellow metal is now priced at Rs 1,04,480 per sovereign and Rs 13,060 per gram, after a decrease of Rs 175 per gram.
Earlier, on October 22, the yellow metal was priced at Rs Rs 1,05,880 per sovereign and Rs Rs 13,235 per gram.
Notably, gold prices have fallen by Rs 4,080 per sovereign over the past four days.
Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at Rs 225 per gram (Rs 2,25,000 per kg) on October 23.
On October 22, silver was priced at Rs 225 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 92,000 per sovereign (Rs 11,500 per gram) on October 23, 2025, to Rs 1,04,480 per sovereign (Rs 13,060 per gram) on October 23, 2026, marking an increase of Rs 12,480 per sovereign or about 13.6 per cent.
October 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,880 | 1 gram - Rs 13,235
October 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,120 | 1 gram - Rs 13,390
October 20, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,920 | 1 gram - Rs 13,490
October 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,560 | 1 gram - Rs 13,570
October 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,280 | 1 gram - Rs 13,535
October 21, 2026: 1 gram - Rs 225
October 21, 2026: 1 gram - Rs 230
October 20, 2026: 1 gram - Rs 240
October 19, 2026: 1 gram - Rs 240
October 17, 2026: 1 gram - Rs 240