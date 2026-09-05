Chennai

Chennai gold price falls by Rs 1,360 on September 5, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative ImagePTI
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CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 1,360 per sovereign on Saturday (September 5).

The yellow metal is now priced at Rs 1,14,960 per sovereign and Rs 14,370 per gram, after a decrease of Rs 135 per gram.

Earlier on August 29 morning, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,16,040 per sovereign and Rs 14,505 per gram.

Silver price unchanged

Meanwhile, silver prices remained unchanged at Rs 255 per gram (Rs 2,55,000 per kg) on September 5.

On September 4, silver was priced at Rs 255 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. The price of 22-carat gold has increased from Rs 8,310 per gram on September 5, 2025, to Rs 14,190 per gram on September 5, 2026, marking an increase of Rs 5,880 per gram or about 70.76%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,880 | 1 gram - Rs 14,360

September 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,920 | 1 gram - Rs 14,240

September 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,600 | 1 gram - Rs 13,950

September 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,15,080 | 1 gram - Rs 14,385

August 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,960 | 1 gram - Rs 14,370

Silver price over the last five days:

ASeptember 4, 2026: 1 gram - Rs 255

September 3, 2026: 1 gram - Rs 260

September 2, 2026: 1 gram - Rs 255

September 1, 2026: 1 gram - Rs 255

August 31, 2026: 1 gram - Rs 26065

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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