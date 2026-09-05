Chennai gold price falls by Rs 1,360 on September 5, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 1,360 per sovereign on Saturday (September 5).
The yellow metal is now priced at Rs 1,14,960 per sovereign and Rs 14,370 per gram, after a decrease of Rs 135 per gram.
Earlier on August 29 morning, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,16,040 per sovereign and Rs 14,505 per gram.
Meanwhile, silver prices remained unchanged at Rs 255 per gram (Rs 2,55,000 per kg) on September 5.
On September 4, silver was priced at Rs 255 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. The price of 22-carat gold has increased from Rs 8,310 per gram on September 5, 2025, to Rs 14,190 per gram on September 5, 2026, marking an increase of Rs 5,880 per gram or about 70.76%.
September 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,880 | 1 gram - Rs 14,360
September 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,920 | 1 gram - Rs 14,240
September 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,600 | 1 gram - Rs 13,950
September 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,15,080 | 1 gram - Rs 14,385
August 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,960 | 1 gram - Rs 14,370
ASeptember 4, 2026: 1 gram - Rs 255
September 3, 2026: 1 gram - Rs 260
September 2, 2026: 1 gram - Rs 255
September 1, 2026: 1 gram - Rs 255
August 31, 2026: 1 gram - Rs 26065