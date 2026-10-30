Chennai

Chennai gold price falls by Rs 1,240 on October 30, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir.
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
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CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 1,240 per sovereign on Friday (October 30).

The yellow metal is now priced at Rs 1,04,320 per sovereign and Rs 13,040 per gram, after a decrease of Rs 155 per gram.

Earlier on October 30, the yellow metal was priced at Rs 1,05,560 per sovereign and Rs 13,195 per gram.

Silver prices decrease

Silver prices have decreased by Rs 5 and are sold at Rs 210 per gram (Rs 2,10,000 per kg) on October 29.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 88,800 per sovereign (Rs11,100 per gram) on October 30, 2025, to Rs 1,04,320 per sovereign (Rs 13,040 per gram) on October 30, 2026, marking an increase of Rs 15,520 or about 17.48%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

October 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,560 | 1 gram - Rs 13,195

October 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,560 | 1 gram - Rs 13,195

October 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,080 | 1 gram - Rs 13,135

October 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,68 | 1 gram - Rs 13,085

October 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,560 | 1 gram - Rs 13,070

Silver price over the last five days:

October 29, 2026: 1 gram - Rs 215

October 28, 2026: 1 gram - Rs 215

October 27, 2026: 1 gram - Rs 220

October 26, 2026: 1 gram - Rs 220

October 24, 2026: 1 gram - Rs 220

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