Chennai gold price falls by Rs 1,240 on October 30, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 1,240 per sovereign on Friday (October 30).
The yellow metal is now priced at Rs 1,04,320 per sovereign and Rs 13,040 per gram, after a decrease of Rs 155 per gram.
Earlier on October 30, the yellow metal was priced at Rs 1,05,560 per sovereign and Rs 13,195 per gram.
Silver prices have decreased by Rs 5 and are sold at Rs 210 per gram (Rs 2,10,000 per kg) on October 29.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 88,800 per sovereign (Rs11,100 per gram) on October 30, 2025, to Rs 1,04,320 per sovereign (Rs 13,040 per gram) on October 30, 2026, marking an increase of Rs 15,520 or about 17.48%.
October 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,560 | 1 gram - Rs 13,195
October 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,560 | 1 gram - Rs 13,195
October 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,080 | 1 gram - Rs 13,135
October 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,68 | 1 gram - Rs 13,085
October 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,560 | 1 gram - Rs 13,070
October 29, 2026: 1 gram - Rs 215
October 28, 2026: 1 gram - Rs 215
October 27, 2026: 1 gram - Rs 220
October 26, 2026: 1 gram - Rs 220
October 24, 2026: 1 gram - Rs 220