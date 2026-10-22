Chennai

Chennai gold price falls by Rs 1,240 on October 22, 2026; check today's gold, silver rates

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold and silver prices
Representative image PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city fell by Rs 1,240 per sovereign on Thursday (October 22).

The yellow metal is now priced at Rs 1,05,880 per sovereign and Rs 13,235 per gram, after a decrease of Rs 155 per gram.

Earlier, on October 21, the yellow metal was priced at Rs 1,07,120 per sovereign and Rs 13,390 per gram.

Silver prices decreases

Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5, to sell at Rs 225 per gram (Rs 2,25,000 per kg) on October 22.

On October 21, silver was priced at Rs 230 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 92,320 per sovereign (Rs 11,540 per gram) on October 22, 2025, to Rs 1,05,880 per sovereign (Rs 13,235 per gram) on October 22, 2026, marking an increase of Rs 13,560 per sovereign or about 14.6 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

October 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,120 | 1 gram - Rs 13,390

October 20, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,920 | 1 gram - Rs 13,490

October 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,560 | 1 gram - Rs 13,570

October 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,280 | 1 gram - Rs 13,535

October 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,120 | 1 gram - Rs 13,515

Silver price over the last five days:

October 21, 2026: 1 gram - Rs 230

October 20, 2026: 1 gram - Rs 240

October 19, 2026: 1 gram - Rs 240

October 17, 2026: 1 gram - Rs 240

October 16, 2026: 1 gram - Rs 240

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Silver price in Chennai
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