Chennai gold price falls by Rs 1,240 on July 28, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 1,240 per sovereign on Tuesday (July 28).
The yellow metal is now priced at Rs 1,05,720 per sovereign and Rs 13,215 per gram, after a decrease of Rs 155 per gram.
Earlier on July 27, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,06,960 per sovereign and Rs 13,370 per gram.
Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5 and are being sold at Rs 235 per gram (Rs 2,35,000 per kg) on July 28.
On July 27, it was sold at Rs 240 per gram (Rs 2,40,000 per kg).
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 73,280 per sovereign (Rs 9,160 per gram) on July 28, 2025, to Rs 1,05,720 per sovereign (Rs 13,215 per gram) on July 28, 2026, marking an increase of Rs 32,440 or about 44.26%.
July 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,960 | 1 gram - Rs 13,370
July 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,800 | 1 gram - Rs 13,100
July 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,840 | 1 gram - Rs 13,230
July 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,000 | 1 gram - Rs 13,500
July 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,440 | 1 gram - Rs 13,430
July 27, 2026: 1 gram - Rs 240
July 25, 2026: 1 gram - Rs 240
July 24, 2026: 1 gram - Rs 240
July 23, 2026: 1 gram - Rs 245
July 22, 2026: 1 gram - Rs 245