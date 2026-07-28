Chennai

Chennai gold price falls by Rs 1,240 on July 28, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative image of gold jewellery PTI
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CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 1,240 per sovereign on Tuesday (July 28).

The yellow metal is now priced at Rs 1,05,720 per sovereign and Rs 13,215 per gram, after a decrease of Rs 155 per gram.

Earlier on July 27, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,06,960 per sovereign and Rs 13,370 per gram.

Silver prices decrease

Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5 and are being sold at Rs 235 per gram (Rs 2,35,000 per kg) on July 28.

On July 27, it was sold at Rs 240 per gram (Rs 2,40,000 per kg).

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 73,280 per sovereign (Rs 9,160 per gram) on July 28, 2025, to Rs 1,05,720 per sovereign (Rs 13,215 per gram) on July 28, 2026, marking an increase of Rs 32,440 or about 44.26%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

July 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,960 | 1 gram - Rs 13,370

July 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,800 | 1 gram - Rs 13,100

July 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,840 | 1 gram - Rs 13,230

July 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,000 | 1 gram - Rs 13,500

July 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,440 | 1 gram - Rs 13,430

Silver price over the last five days:

July 27, 2026: 1 gram - Rs 240

July 25, 2026: 1 gram - Rs 240

July 24, 2026: 1 gram - Rs 240

July 23, 2026: 1 gram - Rs 245

July 22, 2026: 1 gram - Rs 245

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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