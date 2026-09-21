Chennai

Chennai gold price falls by Rs 120 on September 21, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers.
Gold jewellery
Representative ImagePTI
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CHENNAI: Gold prices in the city dropped by Rs 120 per sovereign on Thursday (September 21).

The yellow metal is now priced at Rs 1,14,160 per sovereign and Rs 14,270 per gram, after a decrease of Rs 15 per gram.

Earlier, on September 19 the yellow metal was priced at Rs 1,14,280 per sovereign and Rs 14,285 per gram.

Silver price remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain at Rs 260 per gram (Rs 2,60,000 per kg) on September 21.

On September 19, silver was priced at Rs 260 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 82,320 per sovereign (Rs 10,290 per gram) on September 20, 2025, to Rs 1,14,160 per sovereign (Rs 14,270 per gram) on September 17, 2026, marking an increase of Rs 31,840 per sovereign or about 38.67% per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,280 | 1 gram - Rs 14,285

September 18, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,240 | 1 gram - Rs 14,155

September 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,080 | 1 gram - Rs 14,010

September 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,520 | 1 gram - Rs 14,065

September 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,320 | 1 gram - Rs 14,040

Silver price over the last five days:

September 19, 2026: 1 gram - Rs 260

September 18, 2026: 1 gram - Rs 255

September 17, 2026: 1 gram - Rs 250

September 16, 2026: 1 gram - Rs 250

September 15, 2026: 1 gram - Rs 250

Gold and Silver price in Chennai
gold price in Chennai
Silver price in Chennai
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