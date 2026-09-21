Chennai gold price falls by Rs 120 on September 21, 2026; check today's gold, silver rate

The yellow metal is now priced at Rs 1,14,160 per sovereign and Rs 14,270 per gram, after a decrease of Rs 15 per gram.
Earlier, on September 19 the yellow metal was priced at Rs 1,14,280 per sovereign and Rs 14,285 per gram.
Meanwhile, silver prices remain at Rs 260 per gram (Rs 2,60,000 per kg) on September 21.
On September 19, silver was priced at Rs 260 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 82,320 per sovereign (Rs 10,290 per gram) on September 20, 2025, to Rs 1,14,160 per sovereign (Rs 14,270 per gram) on September 17, 2026, marking an increase of Rs 31,840 per sovereign or about 38.67% per cent.
September 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,280 | 1 gram - Rs 14,285
September 18, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,240 | 1 gram - Rs 14,155
September 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,080 | 1 gram - Rs 14,010
September 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,520 | 1 gram - Rs 14,065
September 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,320 | 1 gram - Rs 14,040
September 19, 2026: 1 gram - Rs 260
September 18, 2026: 1 gram - Rs 255
September 17, 2026: 1 gram - Rs 250
September 16, 2026: 1 gram - Rs 250
September 15, 2026: 1 gram - Rs 250