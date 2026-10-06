Chennai gold price falls by Rs 120 on October 6, 2026; check today's gold, silver rates

CHENNAI: Gold prices in the city fell by Rs 120 per sovereign on Tuesday (October 6).
The yellow metal is now priced at Rs 1,09,280 per sovereign and Rs 13,660 per gram, after a decrease of Rs 15 per gram.
Earlier, on October 5, the yellow metal was priced at Rs 1,09,400 per sovereign and Rs 13,675 per gram.
Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on October 6.
On October 5, silver was priced at Rs 245 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 88,480 per sovereign (Rs 11,060 per gram) on October 6, 2025, to Rs 1,09,280 per sovereign (Rs 13,660 per gram) on October 6, 2026, marking an increase of Rs 20,800 per sovereign or about 23.50% per cent.
October 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,400 | 1 gram - Rs 13,675
October 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,400 | 1 gram - 13,675
October 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,200 | 1 gram - 13,775
October 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,440 | 1 gram - 13,680
September 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,680 | 1 gram - Rs 13,710
October 5, 2026: 1 gram - Rs 245
October 3, 2026: 1 gram - Rs 245
October 2, 2026: 1 gram - Rs 245
October 1, 2026: 1 gram - Rs 240
September 30, 2026: 1 gram - Rs 245