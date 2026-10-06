Chennai

Chennai gold price falls by Rs 120 on October 6, 2026; check today's gold, silver rates

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir.
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city fell by Rs 120 per sovereign on Tuesday (October 6).

The yellow metal is now priced at Rs 1,09,280 per sovereign and Rs 13,660 per gram, after a decrease of Rs 15 per gram.

Earlier, on October 5, the yellow metal was priced at Rs 1,09,400 per sovereign and Rs 13,675 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on October 6.

On October 5, silver was priced at Rs 245 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 88,480 per sovereign (Rs 11,060 per gram) on October 6, 2025, to Rs 1,09,280 per sovereign (Rs 13,660 per gram) on October 6, 2026, marking an increase of Rs 20,800 per sovereign or about 23.50% per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

October 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,400 | 1 gram - Rs 13,675

October 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,400 | 1 gram - 13,675

October 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,200 | 1 gram - 13,775

October 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,440 | 1 gram - 13,680

September 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,680 | 1 gram - Rs 13,710

Silver price over the last five days:

October 5, 2026: 1 gram - Rs 245

October 3, 2026: 1 gram - Rs 245

October 2, 2026: 1 gram - Rs 245

October 1, 2026: 1 gram - Rs 240

September 30, 2026: 1 gram - Rs 245

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai today
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