Chennai

Chennai gold price falls by Rs 1080 on September 24, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative ImagePTI
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CHENNAI: Gold prices in the city dropped by Rs 1080 per sovereign on Thursday (September 24).

The yellow metal is now priced at Rs 1,12,000 per sovereign and Rs 14,000 per gram, after a decrease of Rs 135 per gram.

Earlier, on September 23, the yellow metal was priced at Rs 1,13,080 per sovereign and Rs 14,135 per gram.

Silver prices decreases

Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5, to sell at Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on September 24.

On September 23, silver was priced at Rs 255 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year:

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 84,800 per sovereign (Rs 10,600 per gram) on September 24, 2025, to Rs 1,12,000 per sovereign (Rs 14,000 per gram) on September 24, 2026, marking an increase of Rs 27,200 per sovereign or about 32.07 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,080 | 1 gram - Rs 14,135

September 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,480 | 1 gram - Rs 14,185

September 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270

September 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,280 | 1 gram - Rs 14,285

September 18, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,240 | 1 gram - Rs 14,155

Silver price over the last five days:

September 23, 2026: 1 gram - Rs 255

September 22, 2026: 1 gram - Rs 255

September 21, 2026: 1 gram - Rs 260

September 19, 2026: 1 gram - Rs 260

September 18, 2026: 1 gram - Rs 255

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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