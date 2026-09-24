Chennai gold price falls by Rs 1080 on September 24, 2026; check today's gold, silver rate

The yellow metal is now priced at Rs 1,12,000 per sovereign and Rs 14,000 per gram, after a decrease of Rs 135 per gram.
Earlier, on September 23, the yellow metal was priced at Rs 1,13,080 per sovereign and Rs 14,135 per gram.
Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5, to sell at Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on September 24.
On September 23, silver was priced at Rs 255 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 84,800 per sovereign (Rs 10,600 per gram) on September 24, 2025, to Rs 1,12,000 per sovereign (Rs 14,000 per gram) on September 24, 2026, marking an increase of Rs 27,200 per sovereign or about 32.07 per cent.
September 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,080 | 1 gram - Rs 14,135
September 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,480 | 1 gram - Rs 14,185
September 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270
September 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,280 | 1 gram - Rs 14,285
September 18, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,240 | 1 gram - Rs 14,155
September 23, 2026: 1 gram - Rs 255
September 22, 2026: 1 gram - Rs 255
September 21, 2026: 1 gram - Rs 260
September 19, 2026: 1 gram - Rs 260
September 18, 2026: 1 gram - Rs 255