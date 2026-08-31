Chennai gold price falls by Rs 1,080 on August 31, 2026; check today's gold, silver rate

The yellow metal is now priced at Rs 1,14,960 per sovereign and Rs 14,370 per gram, after a decrease of Rs 135 per gram.
Earlier on August 29 morning, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,16,040 per sovereign and Rs 14,505 per gram.
Meanwhile, silver prices remained unchanged at Rs 260 per gram (Rs 2,60,000 per kg) on August 31.
On August 29, silver was priced at Rs 260 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 75,760 per sovereign (Rs 9,470 per gram) on August 29, 2025, to Rs 1,16,040 per sovereign (Rs 14,505 per gram) on August 28, 2026, marking an increase of Rs 40,280 per sovereign or about 53.16 per cent .
August 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,16,040 | 1 gram - Rs 14,505
August 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,17,200 | 1 gram - Rs 14,650
August 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,17,800 | 1 gram - Rs 14,725
August 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,080 | 1 gram - Rs 15,010
August 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,080 | 1 gram - Rs 15,010
August 29, 2026: 1 gram - Rs 260
August 28, 2026: 1 gram - Rs 265
August 27, 2026: 1 gram - Rs 265
August 26, 2026: 1 gram - Rs 265
August 25, 2026: 1 gram - Rs 265