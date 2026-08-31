Chennai

Chennai gold price falls by Rs 1,080 on August 31, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative ImagePTI
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CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 1,080 per sovereign on Monday (August 31).

The yellow metal is now priced at Rs 1,14,960 per sovereign and Rs 14,370 per gram, after a decrease of Rs 135 per gram.

Earlier on August 29 morning, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,16,040 per sovereign and Rs 14,505 per gram.

Silver price unchanged

Meanwhile, silver prices remained unchanged at Rs 260 per gram (Rs 2,60,000 per kg) on August 31.

On August 29, silver was priced at Rs 260 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 75,760 per sovereign (Rs 9,470 per gram) on August 29, 2025, to Rs 1,16,040 per sovereign (Rs 14,505 per gram) on August 28, 2026, marking an increase of Rs 40,280 per sovereign or about 53.16 per cent .

Gold price (22-carat) over the last five days:

August 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,16,040 | 1 gram - Rs 14,505

August 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,17,200 | 1 gram - Rs 14,650

August 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,17,800 | 1 gram - Rs 14,725

August 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,080 | 1 gram - Rs 15,010

August 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,080 | 1 gram - Rs 15,010

Silver price over the last five days:

August 29, 2026: 1 gram - Rs 260

August 28, 2026: 1 gram - Rs 265

August 27, 2026: 1 gram - Rs 265

August 26, 2026: 1 gram - Rs 265

August 25, 2026: 1 gram - Rs 265

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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