Chennai gold price falls by Rs 1,000 on September 9, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 1,000 per sovereign on Wednesday (September 9).
The yellow metal is now priced at Rs 1,13,160 per sovereign and Rs 14,145 per gram, after a decrease of Rs 125 per gram.
Earlier, on September 8, the yellow metal was priced at Rs 1,14,160 per sovereign and Rs 14,270 per gram.
Meanwhile, silver prices remained unchanged at Rs 255 per gram (Rs 2,55,000 per kg) on September 9.
On September 8, silver was priced at Rs 255 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 81,200 per sovereign (Rs 10,150 per gram) on September 9, 2025, to Rs 1,13,160 per sovereign (Rs 14,145 per gram) on September 8, 2026, marking an increase of Rs 31,960 per sovereign or about 39.35 per cent
September 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270
September 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,040 | 1 gram - Rs 14,130
September 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,520 | 1 gram - Rs 14,190
September 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,880 | 1 gram - Rs 14,360
September 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,920 | 1 gram - Rs 14,240
September 8, 2026: 1 gram - Rs 255
September 7, 2026: 1 gram - Rs 255
September 5, 2026: 1 gram - Rs 255
September 4, 2026: 1 gram - Rs 255
September 3, 2026: 1 gram - Rs 260