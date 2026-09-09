Chennai

Chennai gold price falls by Rs 1,000 on September 9, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative ImagePTI
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CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 1,000 per sovereign on Wednesday (September 9).

The yellow metal is now priced at Rs 1,13,160 per sovereign and Rs 14,145 per gram, after a decrease of Rs 125 per gram.

Earlier, on September 8, the yellow metal was priced at Rs 1,14,160 per sovereign and Rs 14,270 per gram.

Silver price remain unchanged

Meanwhile, silver prices remained unchanged at Rs 255 per gram (Rs 2,55,000 per kg) on September 9.

On September 8, silver was priced at Rs 255 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 81,200 per sovereign (Rs 10,150 per gram) on September 9, 2025, to Rs 1,13,160 per sovereign (Rs 14,145 per gram) on September 8, 2026, marking an increase of Rs 31,960 per sovereign or about 39.35 per cent

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270

September 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,040 | 1 gram - Rs 14,130

September 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,520 | 1 gram - Rs 14,190

September 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,880 | 1 gram - Rs 14,360

September 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,920 | 1 gram - Rs 14,240

Silver price over the last five days:

September 8, 2026: 1 gram - Rs 255

September 7, 2026: 1 gram - Rs 255

September 5, 2026: 1 gram - Rs 255

September 4, 2026: 1 gram - Rs 255

September 3, 2026: 1 gram - Rs 260

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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