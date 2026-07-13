Chennai

Chennai gold price drops by Rs 800 on July 13, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Gold jewellery (Photo: PTI)
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CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 800 per sovereign on Monday (July 13).

The yellow metal is now priced at Rs 1,05,600 per sovereign and Rs 13,200 per gram, after a decline of Rs 100 per gram.

Earlier on July 11, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,06,400 per sovereign and Rs 13,300 per gram.

Silver remains unchanged

Silver prices remain unchanged and are being sold at Rs 240 per gram (Rs 2,40,000 per kg) on July 13.

On July 11, it was sold at Rs 240 per gram (Rs 2,40,000 per kg).

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 73,120 per sovereign (Rs 9,140 per gram) on July 12, 2025, to Rs 1,05,600 per sovereign (Rs 13,200 per gram) on July 13, 2026, marking an increase of Rs 32,480 or about 44.42%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

July 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,400 | 1 gram - Rs 13,300

July 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,800 | 1 gram - Rs 13,350

July 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,800 | 1 gram - Rs 13,350

July 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,640 | 1 gram - Rs 13,330

July 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,200 | 1 gram - Rs 13,400

Silver price over the last five days:

July 11, 2026: 1 gram - Rs 240

July 10, 2026: 1 gram - Rs 245

July 9, 2026: 1 gram - Rs 245

July 8, 2026: 1 gram - Rs 245

July 7, 2026: 1 gram - Rs 250

Gold and Silver price in Chennai
gold price in Chennai
Silver price in Chennai
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