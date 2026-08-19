Chennai

Chennai gold price drops by Rs 680 on August 19, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold and silver price
Representative ImageIANS
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CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 680 per sovereign on Wednesday (August 19).

The yellow metal is now priced at Rs 1,13,640 per sovereign and Rs 14,205 per gram, after a decrease of Rs 85 per gram.

Earlier on August 18, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,14,320 per sovereign and Rs 14,290 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices also decreased by Rs 5, to sell for Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on August 19.

On August 18, silver was sold at Rs 255 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 73,880 per sovereign (Rs 9,235 per gram) on August 19, 2025, to Rs 1,13,640 per sovereign (Rs 14,205 per gram) on August 19, 2026, marking an increase of Rs 39,760 or about 53.81%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

August 18, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,320 | 1 gram - Rs 14,290

August 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270

August 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,760 | 1 gram - Rs 14,220

August 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,320 | 1 gram - Rs 14,040

August 13, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,760 | 1 gram - Rs 14,220

Silver price over the last five days:

August 18, 2026: 1 gram - Rs 255

August 17, 2026: 1 gram - Rs 255

August 15, 2026: 1 gram - Rs 255

August 14, 2026: 1 gram - Rs 255

August 13, 2026: 1 gram - Rs 260

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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