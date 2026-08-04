Chennai gold price drops by Rs 400 on August 4, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 400 per sovereign on Tuesday (August 4).
The yellow metal is now priced at Rs 1,05,600 per sovereign and Rs 13,200 per gram, after a decrease of Rs 50 per gram.
Earlier on August 3, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,06,000 per sovereign and Rs 13,250 per gram.
Silver prices remained unchanged to sell for Rs 235 per gram (Rs 2,35,000 per kg) on August 4.
On August 3, it was priced at Rs 235 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 74,360 per sovereign (Rs 9,295 per gram) on August 4, 2025, to Rs Rs 1,05,600 per sovereign (Rs 13,200 per gram) on August 4, 2026, marking an increase of Rs 31,240 or about 42.01%.
August 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,000 | 1 gram - Rs 13,250
August 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,760 | 1 gram - Rs 13,220
July 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,040 | 1 gram - Rs 13,255
July 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,840 | 1 gram - Rs 13,230
July 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,240 | 1 gram - Rs 13,155
August 3, 2026: 1 gram - Rs 235
August 1, 2026: 1 gram - Rs 235
July 31, 2026: 1 gram - Rs 235
July 30, 2026: 1 gram - Rs 235
July 29, 2026: 1 gram - Rs 235