Chennai

Chennai gold price drops by Rs 400 on August 4, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Representative Image
Representative ImageIANS
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CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 400 per sovereign on Tuesday (August 4).

The yellow metal is now priced at Rs 1,05,600 per sovereign and Rs 13,200 per gram, after a decrease of Rs 50 per gram.

Earlier on August 3, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,06,000 per sovereign and Rs 13,250 per gram.

Silver prices remain unchanged

Silver prices remained unchanged to sell for Rs 235 per gram (Rs 2,35,000 per kg) on August 4.

On August 3, it was priced at Rs 235 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 74,360 per sovereign (Rs 9,295 per gram) on August 4, 2025, to Rs Rs 1,05,600 per sovereign (Rs 13,200 per gram) on August 4, 2026, marking an increase of Rs 31,240 or about 42.01%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

August 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,000 | 1 gram - Rs 13,250

August 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,760 | 1 gram - Rs 13,220

July 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,040 | 1 gram - Rs 13,255

July 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,840 | 1 gram - Rs 13,230

July 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,240 | 1 gram - Rs 13,155

Silver price over the last five days:

August 3, 2026: 1 gram - Rs 235

August 1, 2026: 1 gram - Rs 235

July 31, 2026: 1 gram - Rs 235

July 30, 2026: 1 gram - Rs 235

July 29, 2026: 1 gram - Rs 235

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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