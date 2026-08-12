Chennai gold price drops by Rs 400 on August 12, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 400 per sovereign on Wednesday (August 12).
The yellow metal is now priced at Rs 1,13,600 per sovereign and Rs 14,200 per gram, after a decrease of Rs 50 per gram.
Earlier on August 11, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,14,000 per sovereign and Rs 14,250 per gram.
Silver prices remain unchanged and continue to sell for Rs 260 per gram (Rs 2,60,000 per kg) on August 12.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 74,360 per sovereign (Rs 9,295 per gram) on August 12, 2025, to Rs 1,13,600 per sovereign (Rs 14,200 per gram) on August 12, 2026, marking an increase of Rs 39,240 or about 52.77%.
August 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,000 | 1 gram - Rs 14,250
August 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,600 | 1 gram - Rs 13,950
August 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,720 | 1 gram - Rs 13,965
August 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,000 | 1 gram - Rs 13,750
August 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,000 | 1 gram - Rs 13,750
August 11, 2026: 1 gram - Rs 260
August 10, 2026: 1 gram - Rs 250
August 8, 2026: 1 gram - Rs 250
August 7, 2026: 1 gram - Rs 250
August 6, 2026: 1 gram - Rs 250