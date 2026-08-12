Chennai

Chennai gold price drops by Rs 400 on August 12, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir
A salesman arranges a necklace at a jewellery shopPTI
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CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 400 per sovereign on Wednesday (August 12).

The yellow metal is now priced at Rs 1,13,600 per sovereign and Rs 14,200 per gram, after a decrease of Rs 50 per gram.

Earlier on August 11, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,14,000 per sovereign and Rs 14,250 per gram.

Silver prices remain unchanged

Silver prices remain unchanged and continue to sell for Rs 260 per gram (Rs 2,60,000 per kg) on August 12.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 74,360 per sovereign (Rs 9,295 per gram) on August 12, 2025, to Rs 1,13,600 per sovereign (Rs 14,200 per gram) on August 12, 2026, marking an increase of Rs 39,240 or about 52.77%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

August 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,000 | 1 gram - Rs 14,250

August 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,600 | 1 gram - Rs 13,950

August 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,720 | 1 gram - Rs 13,965

August 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,000 | 1 gram - Rs 13,750

August 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,000 | 1 gram - Rs 13,750

Silver price over the last five days:

August 11, 2026: 1 gram - Rs 260

August 10, 2026: 1 gram - Rs 250

August 8, 2026: 1 gram - Rs 250

August 7, 2026: 1 gram - Rs 250

August 6, 2026: 1 gram - Rs 250

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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