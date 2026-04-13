Chennai gold price drops by Rs 320, silver costs Rs 260 per gram on April 13, 2026

CHENNAI: Gold rate drops in the city on Monday (April 13) by Rs 320 per sovereign (8 grams).

The yellow metal is now priced at Rs 1,12,480 per sovereign and Rs 14,060 per gram, after a decrease of Rs 40.

On April 11, gold cost Rs 1,12,800 per sovereign and 14,100 per gram.

Silver prices decrease

Silver prices decreased by Rs 5 to sell for Rs 260 per gram (Rs 2,60,000 per kg) on April 13. On April 11, it was priced at Rs 265 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 70,160 per sovereign (Rs 8,770 per gram) on April 12, 2025, to Rs 1,12,480 per sovereign (Rs 14,060 per gram) on April 13, 2026, marking an increase of Rs 42,320 or about 60.3%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

April 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,800 | 1 gram - Rs 14,100

April 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,000 | 1 gram - Rs 14,125

April 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000

April 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,600 | 1 gram - Rs 14,200

April 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,880 | 1 gram - Rs 13,860

Silver price over the last five days:

April 11, 2026: 1 gram - Rs 265

April 10, 2026: 1 gram - Rs 265

April 9, 2026: 1 gram - Rs 260

April 8, 2026: 1 gram - Rs 265

April 7, 2026: 1 gram - Rs 255

