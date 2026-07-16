Chennai

Chennai gold price drops by Rs 240 on July 16, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Representative Image
Representative ImagePTI
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CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 240 per sovereign on Thursday (July 16).

The yellow metal is now priced at Rs 1,05,200 per sovereign and Rs 13,150 per gram, after an decrease of Rs 30 per gram.

Earlier on July 15 price of 22-carat gold stood at Rs 1,05,440 per sovereign and Rs 13,180 per gram

Silver remains unchanged

Silver prices remain unchanged and are being sold at Rs 240 per gram (Rs 2,40,000 per kg) on July 16.

On July 15, it was sold at Rs 240 per gram (Rs 2,40,000 per kg).

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 72,800 per sovereign (Rs 9,100 per gram) on July 16, 2025, to Rs 1,05,200 per sovereign (Rs 13,150 per gram) on July 16, 2026, marking an increase of Rs 32,400 or about 44.50%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

July 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,440 | 1 gram - Rs 13,180

July 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,200 | 1 gram - Rs 13,150

July 13, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,600 | 1 gram - Rs 13,200

July 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,400 | 1 gram - Rs 13,300

July 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,800 | 1 gram - Rs 13,350

Silver price over the last five days:

July 15, 2026: 1 gram - Rs 240

July 14, 2026: 1 gram - Rs 240

July 13, 2026: 1 gram - Rs 235

July 11, 2026: 1 gram - Rs 240

July 10, 2026: 1 gram - Rs 245

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Gold and silver prices in Chennai
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