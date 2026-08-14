Chennai

Chennai gold price drops by Rs 1,440 on August 14, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold and silver price
Representative ImageIANS
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CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 1,440 per sovereign on Friday (August 14).

The yellow metal is now priced at Rs 1,12,320 per sovereign and Rs 14,040 per gram, after a decrease of Rs 180 per gram.

Earlier on August 13, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,13,760 per sovereign and Rs 14,220 per gram.

Silver prices decrease

Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5, to sell for Rs 255 per gram (Rs 2,55,000 per kg) on August 14.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 74,320 per sovereign (Rs 9,290 per gram) on August 14, 2025, to Rs 1,12,320 per sovereign (Rs 14,040 per gram) on August 14, 2026, marking an increase of Rs 38,000 or about 51.13%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

August 13, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,760 | 1 gram - Rs 14,220

August 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,600 | 1 gram - Rs 14,200

August 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,000 | 1 gram - Rs 14,250

August 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,600 | 1 gram - Rs 13,950

August 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,720 | 1 gram - Rs 13,965

Silver price over the last five days:

August 13, 2026: 1 gram - Rs 260

August 12, 2026: 1 gram - Rs 260

August 11, 2026: 1 gram - Rs 260

August 10, 2026: 1 gram - Rs 250

August 8, 2026: 1 gram - Rs 250

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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