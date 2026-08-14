Chennai gold price drops by Rs 1,440 on August 14, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 1,440 per sovereign on Friday (August 14).
The yellow metal is now priced at Rs 1,12,320 per sovereign and Rs 14,040 per gram, after a decrease of Rs 180 per gram.
Earlier on August 13, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,13,760 per sovereign and Rs 14,220 per gram.
Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5, to sell for Rs 255 per gram (Rs 2,55,000 per kg) on August 14.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 74,320 per sovereign (Rs 9,290 per gram) on August 14, 2025, to Rs 1,12,320 per sovereign (Rs 14,040 per gram) on August 14, 2026, marking an increase of Rs 38,000 or about 51.13%.
August 13, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,760 | 1 gram - Rs 14,220
August 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,600 | 1 gram - Rs 14,200
August 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,000 | 1 gram - Rs 14,250
August 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,600 | 1 gram - Rs 13,950
August 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,720 | 1 gram - Rs 13,965
August 13, 2026: 1 gram - Rs 260
August 12, 2026: 1 gram - Rs 260
August 11, 2026: 1 gram - Rs 260
August 10, 2026: 1 gram - Rs 250
August 8, 2026: 1 gram - Rs 250