Chennai

Chennai gold price drops by Rs 120 on August 10, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir
A salesman arranges a necklace at a jewellery shopPTI
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CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 120 per sovereign on Monday (August 10).

The yellow metal is now priced at Rs 1,11,600 per sovereign and Rs 13,950 per gram, after a decrease of Rs 15 per gram.

Earlier on August 8, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,11,720 per sovereign and Rs 13,965 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices also remain stable, continue to sell for Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on August 10.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 75,560 per sovereign (Rs 9,445 per gram) on August 9, 2025, to Rs Rs 1,11,600 per sovereign (Rs 13,950 per gram) on August 10, 2026, marking an increase of Rs 36,040 or about 47.69%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

August 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,720 | 1 gram - Rs 13,965

August 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,000 | 1 gram - Rs 13,750

August 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,000 | 1 gram - Rs 13,750

August 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,880 | 1 gram - Rs 13,260

August 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,600 | 1 gram - Rs 13,200

Silver price over the last five days:

August 8, 2026: 1 gram - Rs 250

August 7, 2026: 1 gram - Rs 250

August 6, 2026: 1 gram - Rs 250

August 5, 2026: 1 gram - Rs 240

August 4, 2026: 1 gram - Rs 235

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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