Chennai gold price drops by Rs 120 on August 10, 2026; check today's gold, silver rate

The yellow metal is now priced at Rs 1,11,600 per sovereign and Rs 13,950 per gram, after a decrease of Rs 15 per gram.
Earlier on August 8, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,11,720 per sovereign and Rs 13,965 per gram.
Meanwhile, silver prices also remain stable, continue to sell for Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on August 10.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 75,560 per sovereign (Rs 9,445 per gram) on August 9, 2025, to Rs Rs 1,11,600 per sovereign (Rs 13,950 per gram) on August 10, 2026, marking an increase of Rs 36,040 or about 47.69%.
August 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,720 | 1 gram - Rs 13,965
August 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,000 | 1 gram - Rs 13,750
August 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,000 | 1 gram - Rs 13,750
August 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,880 | 1 gram - Rs 13,260
August 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,600 | 1 gram - Rs 13,200
August 8, 2026: 1 gram - Rs 250
August 7, 2026: 1 gram - Rs 250
August 6, 2026: 1 gram - Rs 250
August 5, 2026: 1 gram - Rs 240
August 4, 2026: 1 gram - Rs 235