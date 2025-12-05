Chennai: Gold plunges consecutively on December 5; check how much it costs
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: The gold rate in the city plunges by Rs 160 for the second time after a period of see-saw on December 5. 22-carat gold is now priced at Rs 96,000 per sovereign (8 grams) and Rs 12,000 per gram, a fall of Rs 20 per gram.
On December 4, gold dipped by Rs 320 per sovereign. It was priced at Rs 96,160 (8 grams) and Rs 12,020 per gram, down by Rs 40.
On November 29, the price of the yellow metal was 95,840 per sovereign (Rs 11,980 per gram)—the highest price in November, a month that saw sharp fluctuations, with rates even dipping below Rs 90,000 per sovereign.
Earlier, gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17, the highest this year, before dropping to Rs 88,600 per sovereign (Rs 11,075 per gram) on October 28.
The current gold rally is supported by rising expectations of a US Federal Reserve rate cut and safe-haven buying. Analysts say gold could retest record highs if global economic uncertainties continue.
From January 1, when gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram), it has climbed to Rs 96,000 per sovereign (Rs 12,000 per gram) on December 5 – an increase of Rs 38,800 or about 67.8%.
Meanwhile, silver price decreased by Rs 4 to Rs 196 per gram (Rs 1,96,000 per kg). On December 4, Silver was priced at Rs 200 per gram.
Gold price (22-carat) over the last five days:
December 4, 2025: 1 sovereign—Rs 96,160 | 1 gram - Rs 12,020
December 3, 2025: 1 sovereign- Rs 96,480 | 1 gram- Rs 12,020
December 2, 2025: 1 sovereign- Rs 96,320 | 1 gram- Rs 12,040
December 1, 2025: 1 sovereign- RS 96,560 | 1 gram-Rs 12,070
November 29, 2025: 1 sovereign- Rs 95,840 | 1 gram-Rs 11,980
Silver price over the last five days:
December 4, 2025: 1 gram- Rs 200
December 3, 2025: 1 gram - Rs 201
December 2, 2025: 1 gram - Rs 196
December 1, 2025: 1 gram - Rs 196
November 29, 2025: 1 gram - Rs 192