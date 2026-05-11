Chennai: Gold gets cheaper on May 11, 2026; check how much it costs

The yellow metal is now priced at Rs 1,12,800 per sovereign and 14,100 per gram, a decrease of Rs 50.
On May 9, gold was priced at Rs 1,13,200 per sovereign and Rs 14,150 per gram.
Silver prices increase
Silver prices increased by Rs 5 to sell for Rs 285 per gram (Rs 2,85,000 per kg) on May 11. On May 9, silver was sold at Rs 270 per gram (Rs 2,70,000 per kg).
Gold rate today vs gold rate on this day, last year
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 72,360 per sovereign (Rs 9,045 per gram) on May 10, 2025, to Rs 1,12,800 per sovereign (Rs 14,100 per gram) on May 11, 2026, marking an increase of Rs 40,440 or about 55.88%.
Gold price (22-carat) over the last five days:
May 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,200 | 1 gram - Rs 14,150
May 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,200 | 1 gram - Rs 14,150
May 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,200 | 1 gram - Rs 14,150
May 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,800 | 1 gram - Rs 14,100
May 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,560 | 1 gram - Rs 13,820
Silver price over the last five days:
May 9, 2026: 1 gram - Rs 270
May 8, 2026: 1 gram - Rs 280
May 7, 2026: 1 gram - Rs 275
May 6, 2026: 1 gram - Rs 275
May 5, 2026: 1 gram - Rs 265