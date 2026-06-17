Chennai: Gold gets cheaper on June 17, 2026; check how much it costs

CHENNAI: Gold has now decreased by Rs 240 on Wednesday (June 17).
The yellow metal is now priced at Rs 1,12,240 per sovereign and 14,030 per gram, a decrease of Rs 240.
On June 16, gold was priced at Rs 1,12,480 per sovereign and Rs 14,060 per gram.
Silver prices remain unchanged
Silver prices remain stable and is sold at Rs 275 per gram (Rs 2,75,000 per kg) on June 17.
Gold rate today vs gold rate on this day, last year
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 73,600 per sovereign (Rs 9,200 per gram) on June 17, 2025, to Rs 1,12,240 per sovereign (Rs 14,030 per gram) on June 17, 2026, marking an increase of Rs 38,640 or about 52.5%.
Gold price (22-carat) over the last five days:
June 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,480 | 1 gram - Rs 14,060
June 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,560 | 1 gram - Rs 14,070
June 13, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,880 | 1 gram - Rs 13,860
June 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,400 | 1 gram - Rs 13,800
June 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,000 | 1 gram - Rs 13,500
Silver price over the last five days:
June 16, 2026: 1 gram - Rs 275
June 15, 2026: 1 gram - Rs 280
June 13, 2026: 1 gram - Rs 270
June 12, 2026: 1 gram - Rs 265
June 11, 2026: 1 gram - Rs 260