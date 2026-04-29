Chennai: Gold gets cheaper on April 29, 2026; check how much it costs

The yellow metal is now priced at Rs 1,11,600 per sovereign and 13,950 per gram, a decrease of Rs 150.
On April 28, gold was priced at Rs 1,12,800 per sovereign and Rs 14,100 per gram.
Silver prices remain unchanged
Silver prices remain stable and is sold at Rs 265 per gram (Rs 2,65,000 per kg) on April 29. On April 28, it was priced at Rs 265 per gram.
Gold rate today vs gold rate on this day, last year
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 71,840 per sovereign (Rs 8,980 per gram) on April 29, 2025, to Rs 1,11,600 per sovereign (Rs 13,950 per gram) on April 29, 2026, marking an increase of Rs 39,760 or about 55.34%.
Gold price (22-carat) over the last five days:
April 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,800 | 1 gram - Rs 14,100
April 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,840 | 1 gram - Rs 14,230
April 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,600 | 1 gram - Rs 14,200
April 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,800 | 1 gram - Rs 14,100
April 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,280 | 1 gram - Rs 14,160
Silver price over the last five days:
April 28, 2026: 1 gram - Rs 265
April 27, 2026: 1 gram - Rs 270
April 25, 2026: 1 gram - Rs 270
April 24, 2026: 1 gram - Rs 265
April 23, 2026: 1 gram - Rs 270