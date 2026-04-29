Chennai: Gold gets cheaper on April 29, 2026; check how much it costs

CHENNAI: Gold has now decreased by Rs 1,200 on April 29.

The yellow metal is now priced at Rs 1,11,600 per sovereign and 13,950 per gram, a decrease of Rs 150.

On April 28, gold was priced at Rs 1,12,800 per sovereign and Rs 14,100 per gram.

Silver prices remain unchanged

Silver prices remain stable and is sold at Rs 265 per gram (Rs 2,65,000 per kg) on April 29. On April 28, it was priced at Rs 265 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 71,840 per sovereign (Rs 8,980 per gram) on April 29, 2025, to Rs 1,11,600  per sovereign (Rs 13,950 per gram) on April 29, 2026, marking an increase of Rs 39,760 or about 55.34%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

April 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,800 | 1 gram - Rs 14,100

April 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,840 | 1 gram - Rs 14,230

April 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,600 | 1 gram - Rs 14,200

April 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,800 | 1 gram - Rs 14,100

April 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,280 | 1 gram - Rs 14,160

Silver price over the last five days:

April 28, 2026: 1 gram - Rs 265

 April 27, 2026: 1 gram - Rs 270

April 25, 2026: 1 gram - Rs 270

April 24, 2026: 1 gram - Rs 265

April 23, 2026: 1 gram - Rs 270

Related Stories

No stories found.
