Chennai: Gold gets cheaper on April 28, 2026; check how much it costs

The yellow metal is now priced at Rs 1,12,800 per sovereign and 14,100 per gram, a decrease of Rs 130.
On April 27, gold was priced at Rs 1,13,840 per sovereign and Rs 14,230 per gram.
Silver prices decreased by Rs 5 to sell for Rs 265 per gram (Rs 2,65,000 per kg) on April 28. On April 27, it was priced at Rs 270 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 71,520 per sovereign (Rs 8,940 per gram) on April 28, 2025, to Rs 1,12,800 per sovereign (Rs 14,100 per gram) on April 28, 2026, marking an increase of Rs 41,280 or about 57.71%.
April 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,840 | 1 gram - Rs 14,230
April 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,600 | 1 gram - Rs 14,200
April 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,800 | 1 gram - Rs 14,100
April 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,280 | 1 gram - Rs 14,160
April 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,000 | 1 gram - Rs 14,250
April 27, 2026: 1 gram - Rs 270
April 25, 2026: 1 gram - Rs 270
April 24, 2026: 1 gram - Rs 265
April 23, 2026: 1 gram - Rs 270
April 22, 2026: 1 gram - Rs 275