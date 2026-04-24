Chennai

Chennai: Gold gets cheaper on April 24, 2026; check how much it costs

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Representative image of gold
Representative image of gold(Photo: PTI)
Updated on

CHENNAI: Gold had a fall of Rs 480 per sovereign (8 grams) on April 24.

The yellow metal is now priced at Rs 1,12,800 per sovereign and Rs 14,100 per gram in the city.

On April 23, gold was priced at Rs 1,13,280 per sovereign and Rs 14,160 per gram.

Silver prices dropped

Silver prices decreased by Rs 5 to sell for Rs 265 per gram (Rs 2,65,000 per kg) on April 24. On April 23, it was priced at Rs 270 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 72,040 per sovereign (Rs 9,005 per gram) on April 24, 2025, to Rs 1,12,800 per sovereign (Rs 14,100 per gram) on April 24, 2026, marking an increase of Rs 40,760 or about 56.57%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

April 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,280 | 1 gram - Rs 14,160

April 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,000 | 1 gram - Rs 14,250

April 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,000 | 1 gram - Rs 14,250

April 20, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,400 | 1 gram - Rs 14,300

April 18, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,880 | 1 gram - Rs 14,360

Silver price over the last five days:

April 23, 2026: 1 gram - Rs 270

April 22, 2026: 1 gram - Rs 275

April 21, 2026: 1 gram - Rs 275

April 20, 2026: 1 gram - Rs 280

April 18, 2026: 1 gram - Rs 280

X

DT Next
www.dtnext.in