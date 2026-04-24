Chennai: Gold gets cheaper on April 24, 2026; check how much it costs

The yellow metal is now priced at Rs 1,12,800 per sovereign and Rs 14,100 per gram in the city.
On April 23, gold was priced at Rs 1,13,280 per sovereign and Rs 14,160 per gram.
Silver prices decreased by Rs 5 to sell for Rs 265 per gram (Rs 2,65,000 per kg) on April 24. On April 23, it was priced at Rs 270 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 72,040 per sovereign (Rs 9,005 per gram) on April 24, 2025, to Rs 1,12,800 per sovereign (Rs 14,100 per gram) on April 24, 2026, marking an increase of Rs 40,760 or about 56.57%.
April 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,280 | 1 gram - Rs 14,160
April 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,000 | 1 gram - Rs 14,250
April 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,000 | 1 gram - Rs 14,250
April 20, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,400 | 1 gram - Rs 14,300
April 18, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,880 | 1 gram - Rs 14,360
April 23, 2026: 1 gram - Rs 270
April 22, 2026: 1 gram - Rs 275
April 21, 2026: 1 gram - Rs 275
April 20, 2026: 1 gram - Rs 280
April 18, 2026: 1 gram - Rs 280