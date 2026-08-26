Chennai gold and silver prices remain stable on August 26, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city remained unchanged on Wednesday (August 26).
The yellow metal is currently priced at Rs 1,20,080 per sovereign and Rs 15,010 per gram, after a decrease of Rs 20 per gram.
Earlier on August 25, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,20,080 per sovereign and Rs 15,010 per gram.
Meanwhile, silver prices also remain stable, continue to sell for Rs 265 per gram (Rs 2,65,000 per kg) on August 26.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 74,680 per sovereign (Rs 9,335 per gram) on August 26, 2025, to Rs 1,20,080 per sovereign (Rs 15,010 per gram) on August 26, 2026, marking an increase of Rs 45,400 per sovereign or about 60.79 per cent.
August 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,080 | 1 gram - Rs 15,010
August 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,240 | 1 gram - Rs 15,030
August 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,19,600 | 1 gram - Rs 14,950
August 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,18,800 | 1 gram - Rs 14,850
August 20, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,16,800 | 1 gram - Rs 14,600
August 25, 2026: 1 gram - Rs 265
August 24, 2026: 1 gram - Rs 275
August 22, 2026: 1 gram - Rs 270
August 21, 2026: 1 gram - Rs 270
August 20, 2026: 1 gram - Rs 260