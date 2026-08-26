Chennai

Chennai gold and silver prices remain stable on August 26, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative image of gold jewellery PTI
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CHENNAI: The price of gold in the city remained unchanged on Wednesday (August 26).

The yellow metal is currently priced at Rs 1,20,080 per sovereign and Rs 15,010 per gram, after a decrease of Rs 20 per gram.

Earlier on August 25, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,20,080 per sovereign and Rs 15,010 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices also remain stable, continue to sell for Rs 265 per gram (Rs 2,65,000 per kg) on August 26.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 74,680 per sovereign (Rs 9,335 per gram) on August 26, 2025, to Rs 1,20,080 per sovereign (Rs 15,010 per gram) on August 26, 2026, marking an increase of Rs 45,400 per sovereign or about 60.79 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

August 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,080 | 1 gram - Rs 15,010

August 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,240 | 1 gram - Rs 15,030

August 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,19,600 | 1 gram - Rs 14,950

August 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,18,800 | 1 gram - Rs 14,850

August 20, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,16,800 | 1 gram - Rs 14,600

Silver price over the last five days:

August 25, 2026: 1 gram - Rs 265

August 24, 2026: 1 gram - Rs 275

August 22, 2026: 1 gram - Rs 270

August 21, 2026: 1 gram - Rs 270

August 20, 2026: 1 gram - Rs 260

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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