Chennai: Gold and silver prices on March 30, 2026; Check how much they cost

The shiny metal is now priced at Rs 1,08,800 per sovereign and Rs 13,600 per gram, a drop of Rs 60 per gram.
On March 28, the yellow metal was priced at Rs 1,09,280 per sovereign and Rs 13,660 per gram.
Meanwhile silver prices remains the same at Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on March 30. On March 28, it was priced at Rs 250 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 66,880 per sovereign (Rs 8,360 per gram) on March 29, 2025, to Rs 1,08,800 per sovereign (Rs 13,600 per gram) on March 30, 2026, marking an increase of Rs 41,920 or about 62.67%.
March 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,280 | 1 gram - Rs 13,660 per gram
March 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,440 | 1 gram - Rs 13,430 per gram
March 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,800 | 1 gram - Rs 13,350 per gram
March 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,800 | 1 gram - Rs 13,600 per gram
March 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,000 | 1 gram - Rs 13,250 per gram
March 28, 2026: 1 gram - Rs 250
March 27, 2026: 1 gram - Rs 245
March 26, 2026: 1 gram - Rs 260
March 25, 2026: 1 gram - Rs 260
March 24, 2026: 1 gram - Rs 250