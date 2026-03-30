Chennai

Chennai: Gold and silver prices on March 30, 2026; Check how much they cost

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: Gold rate in the city dropped by Rs 480 per sovereign (8 grams) on March 30 (Monday).

The shiny metal is now priced at Rs 1,08,800 per sovereign and Rs 13,600 per gram, a drop of Rs 60 per gram.

On March 28, the yellow metal was priced at Rs 1,09,280 per sovereign and Rs 13,660 per gram.

Silver price

Meanwhile silver prices remains the same at Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on March 30. On March 28, it was priced at Rs 250 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 66,880 per sovereign (Rs 8,360 per gram) on March 29, 2025, to Rs 1,08,800 per sovereign (Rs 13,600 per gram) on March 30, 2026, marking an increase of Rs 41,920 or about 62.67%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

March 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,280 | 1 gram - Rs 13,660 per gram

March 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,440 | 1 gram - Rs 13,430 per gram

March 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,800 | 1 gram - Rs 13,350 per gram

March 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,800 | 1 gram - Rs 13,600 per gram

March 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,000 | 1 gram - Rs 13,250 per gram

Silver price over the last five days:

March 28, 2026: 1 gram - Rs 250

March 27, 2026: 1 gram - Rs 245

March 26, 2026: 1 gram - Rs 260

March 25, 2026: 1 gram - Rs 260

March 24, 2026: 1 gram - Rs 250

