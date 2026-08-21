Chennai Beach-Tambaram night trains to be cancelled from August 25

CHENNAI: Night-time suburban train services between Chennai Beach and Tambaram will be cancelled or partially cancelled for nearly two weeks from August 25 to September 6 due to ongoing redevelopment works at Chennai Egmore railway station, according to a Daily Thanthi report.
The services will be affected between 11.15 pm and 4.15 am as part of the work to install an iron foot overbridge at Egmore station, which is undergoing redevelopment at an estimated cost of Rs 842 crore.
From August 25 to September 5, on weekdays, the following Chennai Beach-Tambaram services will be cancelled:
Trains leaving Chennai Beach for Tambaram at 10.20 pm, 11.20 pm, 11.40 pm and 11.59 pm are cancelled.
The 8 pm service from Tirumalpur to Chennai Beach, and services from Guduvanchery at 10.15 pm and 11.20 pm and from Chengalpattu at 10.20 pm and 11 pm will be partially cancelled between Tambaram and Chennai Beach.
Chennai Beach-Chengalpattu service at 3.50 am will also be partially cancelled between Chennai Beach and Tambaram from August 26 to September 7 on weekdays.
Chennai Beach-Guduvanchery service at 9.45 pm will instead leave at 9.50 pm, while the 10.20 pm Chennai Beach-Chengalpattu service will depart at 10.15 pm.
On Sundays, August 30 and September 6, several services will also be cancelled or partially cancelled.
The Chennai Beach-Tambaram trains departing at 10 pm, 11.20 pm, 11.40 pm and 11.59 pm will be cancelled. The 8 pm Tirumalpur-Chennai Beach service and the 11 pm and 11.40 pm Tambaram-Chennai Beach services will also be cancelled.
The 3.50 am Chennai Beach-Chengalpattu service will be partially cancelled between Chennai Beach and Tambaram, while the 10.20 pm and 11 pm Chengalpattu-Chennai Beach services will be partially cancelled between Tambaram and Chennai Beach.
Chennai Beach-Chengalpattu service at 9.40 pm is scheduled at 9.50 pm.
Chennai Beach-Guduvanchery service at 9.50 pm will be rescheduled to 10.10 pm, while the 10.20 pm Chennai Beach-Tambaram service will instead depart at 10.25 pm.