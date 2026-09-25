Chennai Beach-Tambaram midnight trains to be cancelled for 8 days from September 27

CHENNAI: Several suburban train services on the Chennai Beach–Tambaramsection will be cancelled between Sunday and October 4 as Southern Railway undertakes maintenance work at Guindy station.
The maintenance work will be carried out between 12.15 am and 2.45 am from Sunday until October 4, Southern Railway's Chennai Division said.
The Chennai Beach–Tambaram electric train scheduled to depart at 11.59 pm will be cancelled from Saturday until October 3. Tambaram–Chennai Beach electric train scheduled to depart at 8.45 pm will be cancelled on September 26, 28, 29 and 30, and October 1, 2 and 3. Tambaram–Chennai Beach electric train scheduled to depart at 11.40 pm will be cancelled on Sunday.