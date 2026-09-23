Chennai

Bitter gourd price falls by Rs 25; small onions become costlier by Rs 10; check vegetable rates at Koyambedu market on September 23, 2026

Planning your grocery run? Check today's vegetable prices in Chennai before you head out
May 25 2026, Vegetable price
Image of vegetables used for representative purpose
Updated on

CHENNAI: Bitter gourd prices fell by Rs 25 per kg at the Koyambedu wholesale market in Chennai on Wednesday (September 23), recording the biggest price change compared to September 22.

Meanwhile, small onions became costlier by Rs 10 per kg, while most other vegetable prices remained unchanged.

Which vegetable prices increased today?

Small onions – Rs 100 per kg, up by Rs 10 (compared to September 22)

Which vegetable prices decreased today?

Bitter gourd – Rs 25 per kg, down by Rs 25.

What are the prices of essential vegetables ?

Onion: Rs 65 per kg

Potato: Rs 35 per kg

Tomato: Rs 30 per kg

Drumstick: Rs 40 per kg

What are the prices of other vegetables ?

Beetroot: Rs 50 per kg

Ginger: Rs 170 per kg

Green chillies: Rs 60 per kg

How much do herbs cost today ?

Coriander: Rs 7 per bunch

Mint: Rs 7 per bunch

Curry leaves: Rs 30 per kg

Vegetable Price
Vegetable price in Chennai
Koyambedu market
X

DT Next
www.dtnext.in