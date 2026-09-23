Bitter gourd price falls by Rs 25; small onions become costlier by Rs 10; check vegetable rates at Koyambedu market on September 23, 2026

CHENNAI: Bitter gourd prices fell by Rs 25 per kg at the Koyambedu wholesale market in Chennai on Wednesday (September 23), recording the biggest price change compared to September 22.
Meanwhile, small onions became costlier by Rs 10 per kg, while most other vegetable prices remained unchanged.
Small onions – Rs 100 per kg, up by Rs 10 (compared to September 22)
Bitter gourd – Rs 25 per kg, down by Rs 25.
Onion: Rs 65 per kg
Potato: Rs 35 per kg
Tomato: Rs 30 per kg
Drumstick: Rs 40 per kg
Beetroot: Rs 50 per kg
Ginger: Rs 170 per kg
Green chillies: Rs 60 per kg
Coriander: Rs 7 per bunch
Mint: Rs 7 per bunch
Curry leaves: Rs 30 per kg