CHENNAI: Beans prices increased by Rs 30 per kg and shallots increased by Rs 10 per kg at the Koyambedu wholesale market in Chennai on Friday (November 20, 2026), compared to the rates on November 18, 2026.
Beans - Rs 80 per kg, up by Rs 30 (Compared to November 18)
Small onion - Rs 230 per kg, up by Rs 10
Carrot - Rs 50 per kg, up by Rs 10
Onion - Rs 70 per kg, up by Rs 5
Tomato - Rs 30 per kg
Potato - Rs 50 per kg
Raddish - Rs 60 per kg
Brinjal - Rs 80 per kg
Green Chillies - Rs 50 per kg
Coriander - Rs 5 per bunch
Mint - Rs 5 per bunch
Curry leaves - Rs 20 per bunch