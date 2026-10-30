Beans get costlier, raw mangoes get cheaper; check vegetable rates at Koyambedu market on October 30, 2026

CHENNAI: Raw mangoes became cheaper by Rs 40 per kg while the rate of beans increased by Rs 40 per kg at the Koyambedu wholesale market in Chennai on Friday (October 30, 2026), when compared to rates on October 14, 2026. While onions and tomatoes among others recorded price rises, lemons, chillies and garlic witnessed price drops.
Beans – Rs 100 per kg, up by Rs 40 (compared to October 14, 2026)
Onion_ Rs 75 per kg, up by Rs 15
Tomato - Rs 50 per kg, up by Rs 20
Ginger - Rs 170 per kg, up by Rs 10
Raw mangoes - Rs 90 per kg, down by Rs 40 (Compared to October 14, 2026)
Lemons - Rs 150 per kg, down by Rs 30
Green Chillies - Rs 60 per kg, down by Rs 10
Garlic - Rs 230 per kg, down by Rs 20
Peas - Rs 90 per kg, down by Rs 10
Potato: Rs 32 per kg
Drumstick : Rs 50 per kg
Shallot - Rs 140 per kg
Okra - Rs 20 per kg
Brinjal: Rs 30 per kg
Beetroot: Rs 50 per kg
Carrot: Rs 30 per kg
Radish: Rs 30 per kg
Coriander: Rs 8 per bunch
Mint: Rs 7 per bunch
Curry leaves: Rs 30 per kg