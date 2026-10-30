Chennai

Beans get costlier, raw mangoes get cheaper; check vegetable rates at Koyambedu market on October 30, 2026

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CHENNAI: Raw mangoes became cheaper by Rs 40 per kg while the rate of beans increased by Rs 40 per kg at the Koyambedu wholesale market in Chennai on Friday (October 30, 2026), when compared to rates on October 14, 2026. While onions and tomatoes among others recorded price rises, lemons, chillies and garlic witnessed price drops.

Which vegetable prices increased today?

Beans – Rs 100 per kg, up by Rs 40 (compared to October 14, 2026)

Onion_ Rs 75 per kg, up by Rs 15

Tomato - Rs 50 per kg, up by Rs 20

Ginger - Rs 170 per kg, up by Rs 10

Which vegetable prices decreased today?

Raw mangoes - Rs 90 per kg, down by Rs 40 (Compared to October 14, 2026)

Lemons - Rs 150 per kg, down by Rs 30

Green Chillies - Rs 60 per kg, down by Rs 10

Garlic - Rs 230 per kg, down by Rs 20

Peas - Rs 90 per kg, down by Rs 10

What are the prices of essential vegetables ?

Potato: Rs 32 per kg

Drumstick : Rs 50 per kg

Shallot - Rs 140 per kg

Okra - Rs 20 per kg

Brinjal: Rs 30 per kg

What are the prices of other vegetables ?

Beetroot: Rs 50 per kg

Carrot: Rs 30 per kg

Radish: Rs 30 per kg

How much do herbs cost today ?

Coriander: Rs 8 per bunch

Mint: Rs 7 per bunch

Curry leaves: Rs 30 per kg

Koyambedu market price
Chennai's vegetable price
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