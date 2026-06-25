Chennai

49 electric, passenger train services cancelled on Chennai-Arakkonam route on June 27, 28

In addition, several suburban train services will be partially cancelled
Representative Image
Representative Image
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CHENNAI: Southern Railway has announced the cancellation of 49 electric and passenger train services on the Chennai Central-Arakkonam route on June 27 and 28 due to renovation work at the Arakkonam depot, according to a Maalaimalar report.

27 electric and passenger train services will be cancelled on June 27 and 22 services on June 28. In addition, several suburban train services will be partially cancelled.

What stops will that be affected?

The disruption will affect electric and passenger train services operating between Chennai, Arakkonam, Tiruttani, Chengalpattu, Vellore, Katpadi, Tirupati and other destinations.

Which services will be affected on June 27?

A total of 27 electric and passenger train services have been cancelled on June 27. These include:

  • Passenger trains departing from Arakkonam at 7.20 am and 2.50 pm

  • Electric trains departing at 4 am, 5 am and 6.25 am to Tirutanni

  • Electric trains departing at 6.50 am to Beach

  • Electric trains departing at 6 pm and 7 pm to Moore Market Complex

  • Electric trains departing at 5.50 am and 6.15 pm to Chengalpattu

  • Passenger train departing at 9.15 am to Tiruchendur

  • Passenger train departing at 9 pm to Katpadi.

  • Passenger train departing from Moore Market Complex at 7 am and 7.10 pm to Arakkonam

  • Passenger train departing from Katpadi at 4.30 am to Arakkonam

  • Passenger train departing from Vellore at 10 am and 5.20 pm to Arakkonam

Which services will be affected on June 28?

Southern Railway has cancelled 22 electric and passenger train services on June 28. These include

  • Passenger train departing from Arakkonam at 7.20 am and 2.50 pm to Vellore

  • Passenger train departing at 9.15 am to Tirupati

  • Electric train departing at 4 am, 5 am and 6.25 am to Tirutanni

  • Electric train departing at 6.50 am to Chennai Beach

  • Passenger train departing at 9.50 am to Chennai Central

  • Electric train departing at 5.50 am and 6.15 pm to Chengalpattu

  • Passenger train departing from Tiruvannamalai at 4.30 am to Tambaram

  • Passenger trains departing from Moore Market Complex at 9.50 am to Tiruchendur

  • Electric train departing from Tirutanni at 7 am and arriving at Moore Market Complex

  • Electric train departing from Chengalpattu at 8.20 am and arriving at Arakkonam

  • Passenger train departing from Tiruchendur at 1.30 pm to Moore Market Complex

Will there be partial cancellations as well?

Southern Railway said 41 electric and passenger train services on the Chennai Central-Arakkonam route will be partially cancelled on June 28.

In addition, seven electric train services operating on the Chennai Beach-Chengalpattu-Arakkonam route will also be partially cancelled on the same day.

Train cancelled
Electric Train Services
passenger train services
Chennai-Arakkonam
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