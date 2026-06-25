49 electric, passenger train services cancelled on Chennai-Arakkonam route on June 27, 28

CHENNAI: Southern Railway has announced the cancellation of 49 electric and passenger train services on the Chennai Central-Arakkonam route on June 27 and 28 due to renovation work at the Arakkonam depot, according to a Maalaimalar report.
27 electric and passenger train services will be cancelled on June 27 and 22 services on June 28. In addition, several suburban train services will be partially cancelled.
The disruption will affect electric and passenger train services operating between Chennai, Arakkonam, Tiruttani, Chengalpattu, Vellore, Katpadi, Tirupati and other destinations.
A total of 27 electric and passenger train services have been cancelled on June 27. These include:
Passenger trains departing from Arakkonam at 7.20 am and 2.50 pm
Electric trains departing at 4 am, 5 am and 6.25 am to Tirutanni
Electric trains departing at 6.50 am to Beach
Electric trains departing at 6 pm and 7 pm to Moore Market Complex
Electric trains departing at 5.50 am and 6.15 pm to Chengalpattu
Passenger train departing at 9.15 am to Tiruchendur
Passenger train departing at 9 pm to Katpadi.
Passenger train departing from Moore Market Complex at 7 am and 7.10 pm to Arakkonam
Passenger train departing from Katpadi at 4.30 am to Arakkonam
Passenger train departing from Vellore at 10 am and 5.20 pm to Arakkonam
Southern Railway has cancelled 22 electric and passenger train services on June 28. These include
Passenger train departing from Arakkonam at 7.20 am and 2.50 pm to Vellore
Passenger train departing at 9.15 am to Tirupati
Electric train departing at 4 am, 5 am and 6.25 am to Tirutanni
Electric train departing at 6.50 am to Chennai Beach
Passenger train departing at 9.50 am to Chennai Central
Electric train departing at 5.50 am and 6.15 pm to Chengalpattu
Passenger train departing from Tiruvannamalai at 4.30 am to Tambaram
Passenger trains departing from Moore Market Complex at 9.50 am to Tiruchendur
Electric train departing from Tirutanni at 7 am and arriving at Moore Market Complex
Electric train departing from Chengalpattu at 8.20 am and arriving at Arakkonam
Passenger train departing from Tiruchendur at 1.30 pm to Moore Market Complex
Southern Railway said 41 electric and passenger train services on the Chennai Central-Arakkonam route will be partially cancelled on June 28.
In addition, seven electric train services operating on the Chennai Beach-Chengalpattu-Arakkonam route will also be partially cancelled on the same day.