3 Chennai streets renamed after film personalities

CHENNAI: Chief Minister MK Stalin virutally unveiled the signboards for three streets renamed after noted music exponents Tiruchy Loganathan, Sirkazhi Govindarajan and MS Viswanathan.
The renaming follows a resolution passed by the Chennai Corporation to honour the legendary artistes. Mandavelipakkam Norton Third Street has been renamed after celebrated playback singer Tiruchy Loganathan.
Demonte Road has been renamed after music composer MS Viswanathan and Mandavelipakkam East Circle Road has been renamed after Sirkazhi Govindarajan.