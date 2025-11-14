Gold rate plunges by Rs 480 in Chennai; sovereign a Rs 94,720 on Nov 14, 2025
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers.
CHENNAI: A day after rising by Rs 2400, gold prices in Chennai witnessed a drop on Friday (November 14), dropping by Rs 480 per sovereign. The price of 22-carat gold stands at Rs 94,720 per sovereign (8 grams) and Rs 11,840- per gram and has fallen by Rs 60.
A day earlier, on Thursday (November 13), gold increased by Rs 2,400 per sovereign in a single day with a sovereign costing Rs 95,200 and a gram Rs 11,900.
The present oscillating trend follows a meteoric rise last month, when gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17—the highest this year—before plunging to Rs 88,600/sovereign (Rs 11,075/gram) on October 28.
Gold has rallied significantly this year as investors turned to the safe-haven asset amid geopolitical and economic uncertainty, driven by the ongoing US shutdown and global trade tensions.
For perspective: gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram) on January 1 this year, but costs Rs 94,720 today, November 14, marking a growth of Rs 37,520, or roughly 65.5%.
On October 17, it had climbed to 70.6%, owing to a record rise of Rs 40,400 per sovereign.
Meanwhile, silver has decreased by Rs 3 per gram on November 14, bringing the rate to Rs 180 per gram (Rs 1,80,000/kg).
Gold price (22-carat) over the last five days:
November 13, 2025: 1 Sovereign- Rs 95,200 | 1 gram- Rs 11,900
November 12, 2025: 1 Sovereign- Rs 92,800| 1 gram- Rs 11,600
November 11, 2025: 1 Sovereign- Rs 93,600 | 1 gram- Rs 11,700
November 10, 2025: 1 Sovereign- Rs 91,840 | 1 gram- Rs 11,480
November 08, 2025: 1 Sovereign- Rs 90,400 | 1 gram- Rs 11,300
Silver price over the last five days:
November 13, 2025: 1 gram - Rs 183
November 12, 2025: 1 gram - Rs 173
November 11, 2025: 1 gram - Rs 170
November 10, 2025: 1 gram - Rs 169
November 08, 2025: 1 gram - Rs 165