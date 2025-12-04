Gold price in Chennai drops on Dec 4, 2025; check how much it costs today
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: Gold price in Chennai fell by Rs 320 per sovereign on Thursday (December 4), continuing the ongoing trend of price fluctuations.
With this, the price of 22-carat gold stands at Rs 96,160 per sovereign (8 grams) and Rs 12,020 per gram, down by Rs 40.
On December 3 (Wednesday), gold had increased by Rs 160 to sell for Rs 96,480 per sovereign and Rs 12,060 per gram.
On Tuesday (December 2), the price of gold had fallen by Rs 240 to Rs 96,320 per sovereign (Rs 12,040 per gram).
On November 29, the price of the yellow metal was 95,840 per sovereign (Rs 11,980 per gram)—the highest price in November, a month that saw sharp fluctuations, with rates even dipping below Rs 90,000 per sovereign.
Earlier, gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17, the highest this year, before dropping to Rs 88,600 per sovereign (Rs 11,075 per gram) on October 28.
The current gold rally is supported by rising expectations of a US Federal Reserve rate cut and safe-haven buying. Analysts say gold could retest record highs if global economic uncertainties continue.
From January 1, when gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram), it has climbed to Rs 96,160 per sovereign (Rs 12,020 per gram) on December 4 – an increase of Rs 38,960 or about 67.4%.
Meanwhile, silver price decreased by Re 1 to Rs 200 per gram (Rs 2,00,000 per kg). On December 3, Silver was priced at Rs 201 per gram.
Gold price (22-carat) over the last five days:
December 3, 2025: 1 sovereign- Rs 96,480 | 1 gram- Rs 12,020
December 2, 2025: 1 sovereign- Rs 96,320 | 1 gram- Rs 12,040
December 1, 2025: 1 sovereign- RS 96,560 | 1 gram-Rs 12,070
November 29, 2025: 1 sovereign- Rs 95,840 | 1 gram-Rs 11,980
November 28, 2025: 1 sovereign- Rs 94,720 | 1 gram-Rs 11,840
Silver price over the last five days:
December 3, 2025: 1 gram - Rs 201
December 2, 2025: 1 gram - Rs 196
December 1, 2025: 1 gram - Rs 196
November 29, 2025: 1 gram - Rs 192
November 28, 2025: 1 gram - Rs 183