Gold price holds steady at Rs 96,320 per sovereign in Chennai on Dec 8
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: After a week of sharp fluctuations, gold prices in Chennai remained stable on Monday (December 8), with no change from Saturday’s rate. The price of 22-carat gold continues to stand at Rs 96,320 per sovereign (8 grams) and Rs 12,040 per gram.
On Saturday (December 6), the price of the yellow metal had increased by Rs 320. It was priced at Rs 96,320 per sovereign and Rs 12,040 per gram, a rise of Rs 40 per gram.
On November 29, the price of the yellow metal was 95,840 per sovereign (Rs 11,980 per gram)—the highest price in November, a month that saw sharp fluctuations, with rates even dipping below Rs 90,000 per sovereign.
Earlier, gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17, the highest this year, before dropping to Rs 88,600 per sovereign (Rs 11,075 per gram) on October 28.
The current gold rally is supported by rising expectations of a US Federal Reserve rate cut and safe-haven buying. Analysts say gold could retest record highs if global economic uncertainties continue.
From January 1, when gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram), it has climbed to Rs 96,320 per sovereign (Rs 12,040 per gram) on December 8 – an increase of Rs 39,120 or about 68.3%.
Meanwhile, silver price decreased by Re 1 to Rs 198 per gram (Rs 1,98,000 per kg). On December 6, silver was priced at Rs 199 per gram.
Gold price (22-carat) over the last five days:
December 6, 2025: 1 sovereign- Rs 96,320 | 1 gram - Rs 12,040
December 5, 2025: 1 sovereign- Rs 96,000 | 1 gram - Rs 12,000
December 4, 2025: 1 sovereign—Rs 96,160 | 1 gram - Rs 12,020
December 3, 2025: 1 sovereign- Rs 96,480 | 1 gram- Rs 12,020
December 2, 2025: 1 sovereign- Rs 96,320 | 1 gram- Rs 12,040
Silver price over the last five days:
December 6, 2025: 1 gram- Rs 199
December 5, 2025: 1 gram- Rs 196
December 4, 2025: 1 gram- Rs 200
December 3, 2025: 1 gram - Rs 201
December 2, 2025: 1 gram - Rs 196