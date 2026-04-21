Chennai: Gold prices remain unchanged on April 21; check how much it costs

CHENNAI: After a fall of Rs 480 per sovereign (8 grams) on April 20, gold has remained unchanged on April 21.
The yellow metal is now priced at Rs 1,14,400 per sovereign and Rs 14,300 per gram, with no change.
On April 20, gold was priced at Rs 1,14,400 per sovereign and Rs 14,300 per gram.
Silver prices decrease
Silver prices decreased by Rs 5 to sell for Rs 275 per gram (Rs 2,75,000 per kg) on April 21. On April 20, it was priced at Rs 280 per gram.
Gold rate today vs gold rate on this day, last year
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 72,120 per sovereign (Rs 9,015 per gram) on April 21, 2025, to Rs 1,14,400 per sovereign (Rs 14,300 per gram) on April 21, 2026, marking an increase of Rs 42,280 or about 58.62%.
Gold price (22-carat) over the last five days:
April 20, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,400 | 1 gram - Rs 14,300
April 18, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,880 | 1 gram - Rs 14,360
April 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,680 | 1 gram - Rs 14,210
April 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,880 | 1 gram - Rs 14,320
April 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,560 | 1 gram - Rs 14,320
Silver price over the last five days:
April 20, 2026: 1 gram - Rs 280
April 18, 2026: 1 gram - Rs 280
April 17, 2026: 1 gram - Rs 275
April 16, 2026: 1 gram - Rs 275
April 15, 2026: 1 gram - Rs 275