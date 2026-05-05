Chennai: Gold prices dips on May 5; check how much it costs today

CHENNAI: After an increase of Rs 640 per sovereign (8 grams) on May 2, gold has seen a dip on May 5.
The yellow metal is now priced at Rs 1,10,560 per sovereign and Rs 13,820 per gram, a decrease of Rs 1,440 per sovereign and Rs 180 per gram.
On May 2, gold was priced at Rs 1,12,000 per sovereign and Rs 14,000 per gram.
Silver prices decreased by Rs 5 to sell for Rs 265 per gram (Rs 2,65,000 per kg) on May 5.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 70,200 per sovereign (Rs 8,775 per gram) on May 5, 2025, to Rs 1,10,560 per sovereign (Rs 13,820 per gram) on May 5, 2026, marking an increase of Rs 40,360 or about 57.49%.
May 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000
May 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000
May 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,360 | 1 gram - Rs 13,920
April 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,200 | 1 gram - Rs 13,900
April 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,200 | 1 gram - Rs 13,900
May 4, 2026: 1 gram - Rs 270
May 2, 2026: 1 gram - Rs 270
May 1, 2026: 1 gram - Rs 265
April 30, 2026: 1 gram - Rs 270
April 29, 2026: 1 gram - Rs 260