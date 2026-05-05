Chennai: Gold prices dips on May 5; check how much it costs today

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Representative image for gold
CHENNAI: After an increase of Rs 640 per sovereign (8 grams) on May 2, gold has seen a dip on May 5.

The yellow metal is now priced at Rs 1,10,560 per sovereign and Rs 13,820 per gram, a decrease of Rs 1,440 per sovereign and Rs 180 per gram.

On May 2, gold was priced at Rs 1,12,000 per sovereign and Rs 14,000 per gram.

Silver prices decrease

Silver prices decreased by Rs 5 to sell for Rs 265 per gram (Rs 2,65,000 per kg) on May 5.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 70,200 per sovereign (Rs 8,775 per gram) on May 5, 2025, to Rs 1,10,560 per sovereign (Rs 13,820 per gram) on May 5, 2026, marking an increase of Rs 40,360 or about 57.49%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

May 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000

May 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000

May 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,360 | 1 gram - Rs 13,920

April 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,200 | 1 gram - Rs 13,900

April 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,200 | 1 gram - Rs 13,900

Silver price over the last five days:

May 4, 2026: 1 gram - Rs 270

May 2, 2026: 1 gram - Rs 270

May 1, 2026: 1 gram - Rs 265

April 30, 2026: 1 gram - Rs 270

April 29, 2026: 1 gram - Rs 260

